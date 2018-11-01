Хэллоуин в Японии станет платным

Токийская полиция в ночь празднования Хэллуоина арестовала 13 человек в столичном районе Сибуя. Задержаны мужчины в возрасте до 40 лет, их подозревают в хулиганстве, попытках нападения и кражах. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Так, одного арестовали за попытку схватить женщину за грудь, другого - в процессе кражи кошелька у заснувшего на улице мужчины.

В Сибуя находится знаменитый перекресток, который называют самым оживленным в мире, по некоторым подсчетам в отдельные дни его переходит до 1 миллиона человек. В окрестностях перекрестка традиционно проходят крупные празднества, в том числе и Хэллоуин, пользующийся в Японии огромной популярностью.

Однако мэр района Сибуя Кен Хасебе заявил, что из-за нарушителей порядка и преступников формат празднования может быть изменен. Не исключено, что уже в следующем году вход на празднование Хэллоуина на Сибуя станет платным, или же, по словам мэра, гуляния вообще перенесут в парк Ёёги, расположенный относительно недалеко.