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Рубрика: Общество

ХХI Елисаветинско-Сергиевские чтения прошли в Кремле

Текст: Татьяна Хорошилова
Фото: Татьяна Хорошилова/ РГ Фото: Татьяна Хорошилова/ РГ
Фото: Татьяна Хорошилова/ РГ

1 ноября 2018 года в день рождения святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой на площадке XXII Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце прошли ежегодные XXI Елисаветинско-Сергиевские чтения "Православная Вера и Церковь Христова в жизни святых царственных страстотерпцев, преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, Великого князя Михаила Александровича, Алапаевских и Петроградских мучеников".
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В чтениях приняли участие Ольга Куликовская-Романова, почетные члены ассоциации "Объединение Дома Романовых", митрополит Тверской и Кашинский Савва, епископ Домодедовский Иоанн - наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, историки, культурологи, архивисты, аспиранты Православного Свято-Тихоновского университета, молодежь из многих приходов Москвы и Московской области, учащиеся православной гимназии Перми - победители творческих конкурсов, посвященных памяти святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны.

Участники чтений затронули темы духовной жизни и семейного благочестия Романовых, напомнили об их великом вкладе в благотворительность России. После гибели мужа от бомбы Каляева в 1905 году Елисавета Феодоровна могла стать второй барыней государства, но мало того, что она отдала все, что имела, раненым Первой мировой войны, сама пошла служить сестрой милосердия. Она пронесла это служение через всю жизнь.

Модератором чтений выступила кандидат исторических наук, председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Она рассказала о памятных мероприятиях, приуроченных к 100-летию гибели Романовых, прошедших в 2018 году.

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Вторая часть чтений пройдет 24-25 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в дни 100-летия гибели четверых Великих князей - Павла Александровича, Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича и Георгия Михайловича - в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Она станет завершением мероприятий к 100-летию гибели святых царственных страстотерпцев, святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, а также других представителей Российского императорского дома.

В этот же день, 1 ноября, делегация Императорского православного палестинского общества под руководством председателя Сергея Степашина приняла участие в торжественных мероприятиях по открытию памятной доски на доме в Дармштадте, где родилась Елисавета Феодоровна.

Общество История Царская семья Романовых
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