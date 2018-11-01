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Яндекс.Услуги стали доступны для всех

01.11.2018,  
12:27
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru
Фото: yandex.ru

Сервис Яндекс.Услуги начал работать как для компаний, так и для частных лиц. Как уточнили в компании, любой желающий может найти с его помощью нужного специалиста, а любой специалист - предложить свои услуги.

Прежде Яндекс.Услуги были доступны только для размещения предложений.

Сервис запустили в начале сентября. Свои объявления на нем разместили несколько десятков тысяч исполнителей.

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При регистрации на Яндекс.Услугах нужно заполнить анкету: ее проверят модераторы. За размещение объявлений и за предоставление контактов заказчиков и исполнителей платить ничего не надо. Подходящие предложения будут показываться в результатах поиска и в тематическом каталоге.

Связаться с нужным специалистом можно через чат или по телефону.

В первую очередь Яндекс предложит тех, кто хорошо себя зарекомендует. А потому после получения услуги каждый пользователь сможет оставить свой отзыв.

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