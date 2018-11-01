Яндекс.Услуги стали доступны для всех

Сервис Яндекс.Услуги начал работать как для компаний, так и для частных лиц. Как уточнили в компании, любой желающий может найти с его помощью нужного специалиста, а любой специалист - предложить свои услуги.

Прежде Яндекс.Услуги были доступны только для размещения предложений.

Сервис запустили в начале сентября. Свои объявления на нем разместили несколько десятков тысяч исполнителей.

При регистрации на Яндекс.Услугах нужно заполнить анкету: ее проверят модераторы. За размещение объявлений и за предоставление контактов заказчиков и исполнителей платить ничего не надо. Подходящие предложения будут показываться в результатах поиска и в тематическом каталоге.

Связаться с нужным специалистом можно через чат или по телефону.

В первую очередь Яндекс предложит тех, кто хорошо себя зарекомендует. А потому после получения услуги каждый пользователь сможет оставить свой отзыв.