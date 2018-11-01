Иран пригрозил Израилю последствиями за его попытки поссорить Тегеран с ЕС

Иран предупредил своего главного антагониста в регионе - Израиль о последствиях за его намерение внести раскол в отношения Исламской Республики с Евросоюзом. Об этом заявил помощник спикера парламента ИРИ по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Сценарий сионистов в Дании, направленный против диалога Тегерана с Европой, а также попытки Тель-Авива причинить вред экономике Исламской Республики не останутся без ответа", - написал политик на своей странице в Twitter.

Абдоллахиян также подчеркнул, что очередные экономические санкции США против Ирана, введение которых ожидается 4 ноября, преследуют лишь цель психологического давления на Исламскую Республику.

Напомним, в конце октября глава датской Службы разведки и безопасности сообщил, что его ведомство подозревает иранские спецслужбы в планировании убийства на территории Дании. В непосредственной подготовке преступления обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, арестованный 21 октября в шведском Гётеборге. Его подозревают в намерении ликвидировать лидера датского отделения сепаратистской группировки Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза, которую в Иране считают террористической. После обнародования этой информации МИД Дании отозвал своего посла в ИРИ для консультаций. Тегеран, в свою очередь, отверг все обвинения в свой адрес.

Позже государственные СМИ Израиля сообщили, информацию о якобы готовящемся нападении в Дании Копенгагену предоставила израильская внешняя разведка "Моссад".