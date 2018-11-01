Ишингер выступает за сохранение приверженности ДРСМД

Сохранить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности считает единственным движением в правильном направлении Вольфганг Ишингер. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности заявил об этом сегодня на пресс-конференции в белорусской столице, где второй день проходит авторитетный международный форум.

"Мой совет и для США, и для России состоит в том, чтобы не выходить из этого договора, а обеспечить его полное выполнение", - уточнил он свою позицию и добавил, что в целях обеспечения безопасности "нашей планеты в целом отказ от определенного вида ядерного оружия - это, безусловно, позитивный и необходимый элемент".

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", ранее дипломатическое ведомство в Минске выражало обеспокоенность намерениями США выйти из ДРСМД. "Такой шаг нанес бы значительный ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической стабильности в принципе", - констатировал пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз. Беларусь также является страной - участником ДРСМД и рассматривает этот документ как один из важнейших предметов современной архитектуры международной безопасности, который способствует снижению напряженности на европейском континенте.

Участники встречи Основной группы Мюнхенской конференции, по оценке политических наблюдателей, постоянно подчеркивают важность укрепления мер доверия в регионе, обсуждая контроль над вооружениями и обеспечение глобальной безопасности. Свою позицию по этим вопросам озвучили представители Беларуси, России, США, Германии и других стран, а также международных организаций.

Мюнхенская конференция по безопасности, как уже информировало агентство, проводилась ежегодно с 1963 года сначала в формате двустороннего диалога между ФРГ и США, а со временем стала привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. Сейчас в ней принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников.