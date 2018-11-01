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01.11.2018 19:54
Рубрика: Происшествия

Камера за виртуальный скандал

Подростки, избившие сверстника из-за ссоры в Сети, отправлены в СИЗО
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
1 ноября московский суд заключил под стражу двух подростков 14 лет. Они сверхжестоко избили сверстника из своей же школы из-за ссоры в социальной сети.

О том, что арестованные восьмиклассники сидят в изоляторе временного содержания по Юго-Западному административному округу Москвы и обживают соседние камеры, рассказал информагентствам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Фото: Следственный комитет РФ
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Школьникам инкриминируется очень серьезная уголовная статья - покушение на убийство. Школьники так жестоко избили 15-летнего девятиклассника из своей же школы, что он сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Кстати, по этой уголовной статье максимальный срок - до 20 лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета, восьмиклассники били сверстника по голове и спине, стараясь ударить по жизненно важным органам. И это у них вполне получилось. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

По словам Мельникова, арестованные подростки уже высказали раскаяние и сожаление. Со слов представителя Общественной комиссии, ребята из неполных семей, отцов им заменяли дедушки. Якобы они тем не менее неплохо учились и занимались спортом. Но теперь они не учатся, так как в СИЗО классов нет. Мельников говорит, что родные передали им учебники. Со слов Мельникова, сейчас родственники подростков уже обратились к Уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой и попросили ее вмешаться в ситуацию, так как обвинение, на их взгляд, слишком суровое. Мнение родителей избитого мальчика - неизвестно.

Происшествия Правосудие Суд
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