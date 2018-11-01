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01.11.2018 19:23
Рубрика: Экономика

Сбили себе цену

Иран ищет новые способы продать собственную нефть
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
В грядущее воскресенье США планируют восстановить санкции против Ирана и его торговых партнеров. Ограничения на закупки иранской нефти уже учитывают в своей работе большинство иностранных компаний, а Тегеран, опасаясь потерять рынки сбыта, запустил торги поставочными фьючерсами на свое сырье. Правда, пока спрос на него, как и цены, слишком низки.
Фото: REUTERS/Guillermo Granja Фото: REUTERS/Guillermo Granja
Фото: REUTERS/Guillermo Granja

Санкции против Ирана, ограничивающие, в частности, его нефтяной экспорт, могут быть введены после 4 ноября. Эта дата - граница 180-дневного периода, который США отвели компаниям и ведомствам на сворачивание своей деятельности, связанной с Ираном. Причина восстановления санкций - выход США из иранской "ядерной сделки" (это единственная страна, которая не поверила, что Тегеран больше не разрабатывает ядерное оружие).

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С воскресенья США будут считать незаконными закупки иранской нефти другими странами (им грозят отдельные санкции), но для некоторых покупателей планировалось сделать исключение. Вашингтон пояснял, что это забота самих покупателей, которые должны обратиться в американскую администрацию с официальным обращением. Кроме того, будут ограничены транзакции через центробанк Ирана.

Экспорт иранской нефти к началу этого лета составлял около 2,5 миллиона баррелей в сутки, из которых 67 процентов приобретают азиатские страны (крупнейшие - Китай и Индия, а также Южная Корея). На втором месте стоят европейские государства (около 400 тысяч баррелей в сутки). После введения санкций иранский экспорт может просесть в два раза, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

ЕС рассматривал создание механизма обхода антииранских санкций через страну, которая бы согласилась стать "перевалочным пунктом" в расчетах с Ираном за нефть, но пока, по данным Financial Times, найти таковую не удалось. Никто не хочет переходить дорогу США и тем более быть мишенью для новых политических санкций. При этом блокирующий статут ЕС будет действовать, но большинство компаний, чьи расчеты связаны с долларом, на статут не рассчитывают.

Иранская нефть из-за опасений зарубежных покупателей идет на экспорт по заниженным ценам

Иран пытается самостоятельно найти выход из ситуации. На этой неделе он запустил торги поставочными фьючерсами на свою нефть через биржу IRENEX. Первый день торгов оказался провальным: Национальная иранская нефтекомпания предложила рынку миллион баррелей, но выкуплено было лишь 280 тысяч, а большая часть ценовых предложений была заниженной. Нефтетрейдеры из этого сделали вывод, что, скорее всего, сейчас иранская нефть идет на экспорт со значительным дисконтом, и будет ли популярен поставочный фьючерс, неизвестно, хотя сам по себе этот инструмент удобен, так как дает возможность приобретать иранское сырье через посредников в лице брокерских контор.

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"Санкции против Ирана - одна из ключевых неопределенностей, способных сильно воздействовать на цену нефти. Так что очень интересным будет через два-три месяца узнать итоговые объемы экспортных поставок нефти из Ирана в ноябре-декабре, - говорит Николай Подлевских из "Церих Кэпитал Менеджмент". - Хотя точную картину поставок начнут скрывать сложные схемы, когда реальные поставки будут замаскированы под другие операции. В результате истинные цифры иранского экспорта нефти станут труднодоступными".

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Иран В мире США Торговые войны
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