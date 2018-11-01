Сотрудничество России с Кубой выходит на новый уровень - стратегического партнерства с прицелом на долгие годы вперед. Такой вывод можно сделать по итогам официального визита на Остров свободы вице-премьера правительства России Юрия Борисова.

В апреле нынешнего года председателем Госсовета и Совета министров Кубы вместо Рауля Кастро, брата Фиделя Кастро, был назначен Мигель Диас-Канель Бермудес. Он стал первым после революции 1959 года лидером Кубы не из семьи Кастро. С этого момента политика Кубы стала понемногу меняться, но отказываться от многолетней дружбы с Москвой Гавана, как выясняется, совсем не намерена.

В Гаване Юрий Борисов на закрытии 16-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил, что страны достигли договоренности по широкому спектру сфер партнерства.

- Намечена обширная программа для будущего сотрудничества. Все проекты носят долгосрочный стратегический характер и будут определять будущее экономики Кубы на десятилетия - это сотрудничество в области энергетики, промышленности, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства. Созданы дальнейшие предпосылки для роста торговли и туризма, - перечислил Юрий Борисов.

По итогам визита было подписано контрактов на сумму более 260 млн долларов. Около 100 млн пойдут на модернизацию трех энергоблоков АЭС "Хурагуа", свыше 100 млн - на поставку железнодорожных вагонов, около 60 млн - на второй этап модернизации металлургического завода, построенного еще СССР.

Так, входящий в корпорацию "Русские машины" торговый дом поставит Кубе в 2019-2021 гг 837 грузовых вагонов. Кубинская Energoimport и российская "Интер РАО экспорт" согласовали финансирование проекта модернизации трех энергоблоков мощностью по 100 мегаватт. Заключен контракт на поставку Кубе 15 тысяч российских светильников и запчастей к ним. Кубинская Acinox Comercial и российская Industrial Engineering договорились о модернизации металлургического завода.

- Это серьезные контракты, которые определят дальнейшее развитие отношений двух государств, - прокомментировал подписание документов вице-премьер Юрий Борисов.

У российской компании "Роснефть" есть также крупный проект добычи нефти на месторождении "Варадеро - Восточный Центральный Блок" с кубинской национальной компанией. Плюс Москва планирует открыть на Кубе мобильный комплекс приема данных со своих спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения. Активно занимает свои позиции на Кубе и российский автопром. Это, кстати, видно невооруженным взглядом - рядом с раритетными американскими кабриолетами по дорогам Гаваны ездят свеженькие "Лада-Веста". Более 300 российских автомобилей были переданы кубинским таксомоторным компаниям.

Российский автоконцерн ГАЗ запустил линии сборки грузовиков на Кубе. Собранные там "Уралы" и "Газоны" будут поставляться и в другие страны Латинской Америки.

По словам Юрия Борисова, локализация производства "Уралов" и ГАЗов на Кубе позволяет говорить уже о поставках российской техники, а о совместном производстве. К слову, товарооборот с Кубой в 2017 году увеличился на 17 процентов и составил почти 300 млн долларов.

Отметим, что приезд в Гавану российского политика состоялся накануне первого визита в Москву Мигель Диас-Канель Бермудеса. Кубинский лидер встретится с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе этих встреч явно будут подписаны и другие важные контракты. Юрий Борисов ранее заявил, что стороны договорились все точки над i поставить именно в Москве. По его словам, кубинским политикам хочется приехать в Россию "не с пустыми руками".

Контракт по закупке Индией С-400 "Триумф" станет крупнейшим в истории российского военного экспорта. Его уникальность еще и в том, что Индия будет рассчитываться рублями

Примерно об этом же вчера сказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, по итогам переговоров на высшем уровне будет подписан ряд контрактов. Он не исключил, что речь пойдет и о военно-техническом сотрудничестве. "Это тема, которая постоянно фигурирует на повестке дня двусторонних отношений, это абсолютно нормальная практика. Но я не хотел бы говорить о каких-то деталях, поскольку это достаточно чувствительная область сотрудничества", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства заверил, что развитие взаимодействия России и Кубы ни в коей мере не связано с обострением отношений с Западом. "У России традиционные и очень давние отношения дружбы и сотрудничества с Кубой, и это не индексируется каким-то отдельным моментом, холодной войной или чем-то иным", - пояснил Песков.

Что же касается, казалось бы, наладившихся при Бараке Обаме взаимоотношений Кубы с США, то при Дональде Трампе они вновь ухудшились. Тем самым Вашингтон дал отличный импульс для возрождения российско-кубинских отношений.

Тем временем

Юрий Борисов в правительстве России курирует военно-промышленный комплекс, поэтому в ходе долгого перелета на Кубу российским журналистам удалось поговорить с ним на профильную тему. Главным оружейным товаром на экспорт в настоящее время является российский комплекс С-400 "Триумф". "Многие хотят купить наши зенитные ракетные комплексы С-400, - рассказал Юрий Борисов. - У оборонных предприятий "Алмаз-Антея" в Кирове и Нижнем Новгороде под новые заказы построены заводы. У нас большой объем экспортных поставок и очень большой объем экспортных предложений".

Также вице-премьер раскрыл подробности схемы расчетов по новому контракту на поставку С-400 с Индией. "Индия будет покупать рубли и рассчитываться с нами нашей валютой. Но учитывая, что курс рубля колеблется, в контракт изначально закладывались соответствующие риски", - пояснил Юрий Борисов.

Контракт с Индией на поставку пяти полков С-400 Россия заключила в начале октября. В "Рособоронэкспорте" назвали контракт с Индией крупнейшим за всю историю компании. Дели станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

А вот интерес Саудовской Аравии к российским комплексам пока не подтвердился официально. По словам Юрия Борисова, никаких конкретных предложений по этому поводу получено не было.