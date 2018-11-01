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Рубрика: В мире

Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом

Текст: Александр Ленин
Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. В соответствии с конституцией страны законодательный орган будет распущен.
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Голосование было формальным. Так, представители фракции АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян" не приняли в нем участие, передает местное издание Panorama. Воздержались 13 депутатов, при этом "за" и "против" не высказался никто.

Фото: REUTERS
Будет ли успешен политический маневр Никола Пашиняна

Тем не менее, законодатели продолжат работать до начала первой сессии нового состава парламента. Ожидается, что внеочередные выборы пройдут 9 декабря этого года.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку для роспуска парламента. В этот же день президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства. В первый раз парламент не утвердил Пашиняна в должности главы правительства 24 октября. Политик был единственным кандидатом на этот пост.

В мире экс-СССР Армения
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