Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом

Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. В соответствии с конституцией страны законодательный орган будет распущен.

Голосование было формальным. Так, представители фракции АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян" не приняли в нем участие, передает местное издание Panorama. Воздержались 13 депутатов, при этом "за" и "против" не высказался никто.

Тем не менее, законодатели продолжат работать до начала первой сессии нового состава парламента. Ожидается, что внеочередные выборы пройдут 9 декабря этого года.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку для роспуска парламента. В этот же день президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства. В первый раз парламент не утвердил Пашиняна в должности главы правительства 24 октября. Политик был единственным кандидатом на этот пост.