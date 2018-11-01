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01.11.2018 11:09
Рубрика: Экономика

"Кэшбери" объявила о прекращении работы

Текст: Роман Маркелов

Компания "Кэшбери", в чьей деятельности Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении работы в прежнем формате. Об этом заявил в видеообращении владелец компании Артур Варданян.

По его словам, деятельность компании прекращается с 1 ноября, регистрация на сайтах холдинга уже невозможна, как и создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий. При этом, по словам Варданяна, 2 ноября участники проекта могут получить индивидуальный расчет в своих личных кабинетах на сайте компании. Он также сообщил, что планируется создать новую компанию, куда будут переведены новые пользователи "Кэшбери".

Ущерб от деятельности "Кэшбери" составляет 3 миллиарда рублей

В сентябре Банк России сообщил, что обнаружил в работе компании явные признаки финансовой пирамиды и передал информацию об этом в Генпрокуратуру и МВД. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Деньги привлекались как в рублях, так и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет, сообщал Лях. По оценке регулятора, "Кэшбери" - одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных в России в последние годы.

Накануне Лях сообщил, что ущерб от деятельности компании оценивается в 1-3 миллиарда рублей.

Экономика Финансы
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"Кэшбери" объявила о прекращении работы