Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины

Введенные правительством РФ санкции против Украины носят ответный характер и адекватны сложившейся между двумя странами ситуации, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Постановление Правительства РФ о введении санкций против юридических и физических лиц Украины, выпущенное сегодня во исполнение поручения Президента России, в высшей степени своевременно, адекватно ситуации и эффективно по содержанию", - написал он в своем Facebook. При этом, по мнению сенатора, оно никоим образом не противоречит позиции России, "заключающейся в последовательном отрицании санкций как инструмента внешней политики, и в особенности - санкций к парламентариям как к народным избранникам".

Во-первых, пояснил Косачев, речь идет "о сугубо ответных мерах", во-вторых, эти меры носят экономический, а не политический или дипломатический характер. "Позволять тем, кто ведет оголтелые кампании против России и причиняет ей реальный вред, еще и зарабатывать здесь деньги, как минимум, неразумно, - считает он. - Пока они не почувствуют угрозу вполне материальных личных потерь, так и будут продолжать ущемлять интересы россиян, разглагольствовать на весь мир про "агрессию" и т.п. Угроза кошельку - очень эффективное успокаивающее для таких демагогов".

"А ой как многим украинским политикам теперь так или иначе ой как многое придется объяснять. Оно и к лучшему", - добавил сенатор.