Составлять протоколы об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем теперь наравне с полицией станут органы исполнительной власти, уполномоченные на выдачу лицензий на торговлю спиртосодержащей пищевой продукцией. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) публикует "Российская газета".

Лицензии на торговлю алкоголем выдают региональные власти или муниципалитеты, если регионы передали им такие полномочия. Они же постоянно выявляют факты незаконной розничной продажи спиртного. Но составлять протоколы об административном правонарушении раньше они не могли, нужно было привлекать полицию. Нарушители попадаются среди индивидуальных предпринимателей, торгующих в своих киосках водкой без лицензии, или среди самогонщиков, сбывающих свой товар где-нибудь в гаражах.

Борьба за очищение алкогольного рынка идет не первый год. С 2005 года в стране начала действовать Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) контроля над объемом производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Благодаря ей в крупных магазинах стала учитываться каждая бутылка спиртного. Но разного рода частники все еще вне контроля. Летом 2017 года была введена административная ответственность физлиц за незаконную розничную продажу алкоголя. Теперь возможности привлечения нарушителей к ответственности расширились.

"Самогона в России в год выпивается примерно 300 миллионов литров, спиртосодержащих жидкостей примерно 200 миллионов и еще примерно 250 миллионов литров нелегальной кустарной водки", - говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Если весь крепкий алкоголь суммировать, то примерно 40 процентов составит нелегальный кустарный алкоголь, подсчитывает он. Решить проблему непросто. Торговые точки штрафуют на миллионы рублей за нарушения правил торговли алкоголем, но нелегальный рынок все равно остается, отмечает он.