В мире
01.11.2018 12:12
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко: Беларуси и Молдавии надо выходить на товарооборот в $500 млн

Фото: Николай Петров/РИА Новости Фото: Николай Петров/РИА Новости
Фото: Николай Петров/РИА Новости

Привычка заглядывать за горизонт достигнутых целей стимулировала белорусского руководителя и на этот раз не только определить новые направления сотрудничества с Молдавией, но предложить ее правительству выходить на взаимный товарооборот в $500 млн. Об этом Александр Лукашенко, по сообщению его пресс-службы, заявил 1 ноября на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

Фото: Depositphotos.com
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Президент полагает, что при развитии экономического взаимодействия между странами эффективнее всего определить несколько конкретных направлений и постепенно реализовывать их. "С Молдавией у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям, товарооборот приличный. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности", - убежден глава государства.

"Окном новых возможностей" назвал Александр Лукашенко во время встречи и открытие прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом, о чем страны договаривались уже давно. Президент уверен, что рейс будет пользоваться популярностью у граждан обоих государств. "Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма", -  полагает он.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Подчеркнув, что у белорусской стороны отсутствуют закрытые тем для сотрудничества с партнером по СНГ, Лукашенко одновременно дал понять, что Минск "сотрудничает не ради благотворительности. Любые контракты рентабельны, они выгодны и вам, и Беларуси",-  констатировал президент, обращаясь к своему визави. В качестве примера он привел сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, в частности, поставки семян кукурузы из Молдавии в Беларусь. "Мы нашли хорошие направления сотрудничества, не предъявляем никаких предварительных условий друг к другу. В связи с этим у нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет", - заявил белорусский лидер.

Президент высказал руководству молдавского правительства слова поддержки в связи с предстоящими в начале 2019 года парламентскими выборами. "Желаю вам пройти этот период спокойно, а дружественному, уважаемому народу Молдавии - стабильности, спокойствия и движения к процветанию", - добавил глава государства.

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