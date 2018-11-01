Лукашенко рассказал о ключевых вопросах саммита ОДКБ

Поиск ответов на ключевые вопросы международной обстановки составят базовую основу саммита ОДКБ в казахстанской столице. Об этом заявил белорусский руководитель на встрече 1 ноября с председателем сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба Лукашенко.

Напомнив, что буквально через несколько дней - 8 ноября - в Астане соберутся на саммит Организации Договора о коллективной безопасности лидеры государств-участников, президент перечислил и ряд первоочередных тем повестки дня. Среди них он выделил реформирование организации, усиление ее роли и веса в международных делах.

"Как всегда мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки", - уточнил Лукашенко. Он отметил, что эти же вопросы обсуждались в белорусской столице и на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершается в четверг. "Думаю, вам было полезно послушать разные точки зрения. Видны позиции стран, особенно противостоящих друг другу", - добавил глава государства.

Касаясь двусторонних отношений, президент обратил внимание, что это "отношения близких государств". И Беларусь всегда будет придерживаться этой политики, подчеркнул он. "У нас очень дружеские отношения с президентом. Мы многому друг у друга учимся, многое у вас заимствовали", - констатировал белорусский лидер.

На встрече были озвучены и экономические показатели двусторонней кооперации. В январе-августе текущего года товарооборот между двумя странами составил $610,5 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%. По мнению президента, эта цифра приличная, но не потолок - можно достигнуть и большего.

В Минске, пояснил во время беседы Лукашенко, нет настороженности в отношении производства и бизнеса казахстанских партнеров. "Взаимные поставки - это уже не вопрос торговли, мы имеем более глубокие отношения и в этом направлении будем действовать, если у Астаны будет на это воля", - заверил лидер страны, подчеркнув, что для РБ Казахстан - "очень перспективный, стратегический и надежный партнер".

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, поделился своими впечатлениями от итогов Мюнхенской конференции. По его мнению, выступление на ней главы белорусского государства позитивно оценили многие участники форума. "Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества", - резюмировал председатель Сената.