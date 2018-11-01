2 ноября в столице Казахстана Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестку встречи включены 15 вопросов.

В центре внимания делегаций сферы инноваций, космоса, ядерной энергетики. Большие планы у стран в гуманитарном сотрудничестве. Так, премьеры намерены согласовать размеры долевых взносов на следующий год на реализацию плана мероприятий Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей.

Двухлетний план мероприятий в гуманитарной сфере состоит из почти 140 пунктов. Туда входит проведение Года книги в 2019 году, а в 2020 году Содружество намерено отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне с проведением юбилейного парада в Москве с участием ветеранов войны, тружеников тыла и парадных расчетов Вооруженных сил государств - участников СНГ, международных акций "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка".

К подписанию по итогам заседания готовятся соглашения об осуществлении совместной деятельности в использовании космического пространства в мирных целях, о взаимодействии по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, об обмене информацией в электронном виде по налоговым вопросам между компетентными органами.

В Астану Дмитрий Медведев прилетел еще накануне с визитом по приглашению казахстанского коллеги Бакытжана Сагинтаева. До межправительственных переговоров глава российского правительства заехал к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

"Результат работы наших стран - взаимная торговля выросла в прошлом году на треть и в этом году почти на 10 процентов", - озвучил Дмитрий Медведев числовые показатели сотрудничества двух стран. Это, считает он, помогает гражданам государств, потому что создает новые рабочие места и дает доход. В прошлом году объем взаимной торговли по сравнению с 2016 годом увеличился на 30,5 процента, составив 17,2 миллиарда долларов. Назарбаев выделил важную роль правительств в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей, поблагодарив Медведева за вклад в развитие двустороннего партнерства. "Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять", - считает президент Казахстана.

Результат работы наших стран - взаимная торговля выросла в прошлом году на треть и в этом году почти на 10 процентов

"О наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать очень коротко - они находятся на очень высоком уровне. Мы стратегические партнеры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи", - констатировал глава российского правительства на переговорах с премьер-министром Казахстана.

Премьер-министр Сагинтаев подчеркнул, что формат официального визита, с которым прибыл Дмитрий Медведев, дает возможность обстоятельно обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. "Уверен, что итоги нашей встречи придадут дополнительную динамику казахстанско-российскому взаимодействию, помогут решить те вопросы, которые требуют нашего продвижения и определить перспективные планы на среднесрочный период", - сказал он.

По итогам переговоров первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что Россия и Казахстан намерены довести взаимные расчеты в нацвалютах до 70 процентов в течение ближайших 1-2 лет. "Между нашими странами этот показатель (расчетов в национальных валютах - "РГ") постоянно увеличивается. За последний год он составил более 60 процентов. Наша задача... увеличить этот показатель до 70 процентов. Для этого есть все основания", - сказал Антон Силуанов.

Тем временем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5-7 ноября посетит с официальным визитом КНР. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. В понедельник, 5 ноября в Шанхае премьер-министр России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров. В среду, 7 ноября в Пекине Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном. Ожидается, что они обсудят ключевые аспекты российско-китайского сотрудничества в самых разных сферах, рассмотрят ход реализации масштабных совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке и инновациях. По итогам переговоров Медведев и Ли Кэцян подпишут совместное коммюнике. Кроме того, к подписанию подготовлен ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.