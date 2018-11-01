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01.11.2018 13:58
Рубрика: Власть

Медведев освободил Минкина от должности директора Курчатовского института

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Минкин освобожден от должности по его просьбе.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Другим распоряжением глава правительства назначил временно исполняющим обязанности директора Александра Благова.

Денис Минкин был директором НИЦ "Курчатовский институт" с ноября прошлого года. Он является автором более 100 публикаций, в том числе 3 монографий и 8 изобретений.

Как сообщает ТАСС, Александр Благов является лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год.

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