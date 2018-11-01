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01.11.2018 19:09
Рубрика: В мире

Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве

Текст: Александр Ленин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла с визитом в Киев, где ее в торжественной обстановке у Мариинского дворца с почетным караулом, цветами и музыкой встретил президент страны Петр Порошенко. После исполнения национальных гимнов глава немецкого государства обратилась к военнослужащим на украинском языке. Соответствующие видеокадры размещены на украинском телеканале ТСН.

Петр Порошенко и Ангела Меркель сегодня проведут переговоры, в ходе которых подробно обсудят ситуацию на востоке Украины, а также двусторонние отношения Киева и Берлина. После общения политики ответят на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Напомним, что на Украине для военнослужащих было введено так называемое "бандеровское приветствие". Об этом глава украинского государства Петр Порошенко сообщил 11 октября во время встречи с командирами бригад вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Ранее в Москве инициативы украинского президента еще до их окончательного принятия назвали "героизацией нацизма". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это является стопроцентной калькой "известного национал-социалистического приветствия".

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