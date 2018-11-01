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01.11.2018 17:25
Рубрика: Власть

МИД: Опасные действия США ведут к слому ДРСМД

Текст: Александр Ленин
Вашингтон рассчитывает обеспечить себе полное доминирование в военной сфере, в том числе за счет выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), полагают на Смоленской площади.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Безосновательными обвинениями в наш адрес США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения ДРСМД, на которые мы неоднократно указывали в течение последних лет", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Иванов: Выход США из ДРСМД ускорит развертывание ракет этого класса

По словам дипломата, российская сторона готова работать над сохранением Договора, но только с ответственным партнером. Она подчеркнула, что решение проблемных моментов можно достичь путем откровенного, равноправного и конструктивного диалога. "Мы рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают", - сказала Захарова.

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Впрочем, пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, опасные действия США ведут к слому ДРСМД, что чревато негативными последствиями для международной безопасности и стратегической стабильности, а также рисками втягивания регионов в новую гонку вооружений. "Таким образом ситуация вокруг договора касается не только России и США, но и других членов мирового сообщества", - резюмировала она.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Россия обратится в Совбез ООН в случае выхода США из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп 20 октября объявил о выходе из ДРСМД. Кремль критически отреагировал на американскую инициативу. По мнению главы РФ Владимира Путина, выход США из Договора может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры, если ракеты будут поставляться в Европу.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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