Кроме того, только десять процентов домохозяйств в России не имеют цифрового телевизора.
Напомним, на цифровое вещание в стране перейдут в 2019 году.
В большинстве стран мира, где принимались решения об отключении аналога, объявляли об отключении аналогового сигнала при 60 процентах домохозяйств, где ТВ не "понимали" цифру. И 40 процентов из них за несколько месяцев успевали приобрести телевизор, который может принимать телесигнал в цифровом стандарте.
Всего в России продано 70 миллионов цифровых телевизоров: такие цифры озвучил "РГ" замглавы ведомства Алексей Волин.
Что касается различных слухов о том, что стоит рассматривать фрагментарное отключение аналогового телевидения, при этом поделить города и сельскую местность, то такой вопрос никогда не обсуждался, пояснил Волин. И официальных документов о постепенном отключении аналогового вещания нет. Ранее РБК писала, что обсуждается график постепенного отключения аналогового сигнала в России.