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01.11.2018 10:44
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь: Документов об отключении аналогового вещания нет

Текст: Татьяна Шадрина
Россияне приобрели уже 18 миллионов цифровых приставок, которые позволяют смотреть эфир и на аналоговых телевизорах. Об этом заявили в Минкомсвязи.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Кроме того, только десять процентов домохозяйств в России не имеют цифрового телевизора.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, на цифровое вещание в стране перейдут в 2019 году.

В большинстве стран мира, где принимались решения об отключении аналога, объявляли об отключении аналогового сигнала при 60 процентах домохозяйств, где ТВ не "понимали" цифру. И 40 процентов из них за несколько месяцев успевали приобрести телевизор, который может принимать телесигнал в цифровом стандарте.

Всего в России продано 70 миллионов цифровых телевизоров: такие цифры озвучил "РГ" замглавы ведомства Алексей Волин.

Что касается различных слухов о том, что стоит рассматривать фрагментарное отключение аналогового телевидения, при этом поделить города и сельскую местность, то такой вопрос никогда не обсуждался, пояснил Волин. И официальных документов о постепенном отключении аналогового вещания нет. Ранее РБК писала, что обсуждается график постепенного отключения аналогового сигнала в России.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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