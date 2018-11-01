Россияне приобрели уже 18 миллионов цифровых приставок, которые позволяют смотреть эфир и на аналоговых телевизорах. Об этом заявили в Минкомсвязи.

Кроме того, только десять процентов домохозяйств в России не имеют цифрового телевизора.

Напомним, на цифровое вещание в стране перейдут в 2019 году.

В большинстве стран мира, где принимались решения об отключении аналога, объявляли об отключении аналогового сигнала при 60 процентах домохозяйств, где ТВ не "понимали" цифру. И 40 процентов из них за несколько месяцев успевали приобрести телевизор, который может принимать телесигнал в цифровом стандарте.

Всего в России продано 70 миллионов цифровых телевизоров: такие цифры озвучил "РГ" замглавы ведомства Алексей Волин.

Что касается различных слухов о том, что стоит рассматривать фрагментарное отключение аналогового телевидения, при этом поделить города и сельскую местность, то такой вопрос никогда не обсуждался, пояснил Волин. И официальных документов о постепенном отключении аналогового вещания нет. Ранее РБК писала, что обсуждается график постепенного отключения аналогового сигнала в России.