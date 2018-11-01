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Рубрика: Культура

Любовная история "русского Ван Гога"

Муза Анатолия Зверева была старше художника на 39 лет
Текст: Алексей Филипов
Российская газета - Неделя №7709 (246)
В частном музее AZ, основу коллекций которого составили работы замечательного художника-нонконформиста Анатолия Зверева, проходит грандиозная выставка его работ - "Зверев Gala".
Анатолий Зверев прибился к Ксении Синяковой, словно бродячий пес, и она привела его в порядок. Фото: Предоставлено музеем AZ / И. Кузнецов Анатолий Зверев прибился к Ксении Синяковой, словно бродячий пес, и она привела его в порядок. Фото: Предоставлено музеем AZ / И. Кузнецов
Анатолий Зверев прибился к Ксении Синяковой, словно бродячий пес, и она привела его в порядок. Фото: Предоставлено музеем AZ / И. Кузнецов

Картины Зверева висят на всех трех этажах этого небольшого, уютного, прекрасно оборудованного музея. Здесь есть на что посмотреть, Пикассо не зря назвал Зверева "лучшим русским рисовальщиком": невероятного совершенства, точные, острые рисунки, сказочной красоты живопись. Зверев представитель второй волны русского авангарда, типичный "шестидесятник" - и нонконформистом его называют с полным на то правом.

Фото: Россия К
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Он окончил художественно-ремесленное училище, получив специальность маляра-отделочника, вылетел из Московского областного художественного училища за нонконформизм, а если точнее, то за злоупотребление алкоголем и вольное поведение. Это не помешало ему стать одним из лучших современных художников - непризнанным на Родине официально, высоко ценимым западными кураторами выставок, иностранными и отечественными коллекционерами. Многие картины и рисунки на выставке "Зверев Gala" связаны с музой художника - и это совершенно волшебная история.

...Как-то, в конце шестидесятых, Анатолий Зверев шел с другом по Москве, и обоим хотелось выпить. Друг предложил зайти к живущим неподалеку старушкам, которые будут рады гостям и не обнесут их спиртным. Он сказал, что в прошлом это легендарные красавицы "Серебряного века", футуристки, вроде бы ходившие по родному Харькову голыми.

Гений художника отчасти в том и заключается, чтобы увидеть красоту там, где никто не видит ее. Фото: Предоставлено музеем AZ

Зверев согласился, старые дамы накрыли стол, там было и спиртное. Зверев пригляделся к одной из них, воскликнул: "Старуха, я тебя люблю!" - и прожил с ней в гражданском браке 17 лет, вплоть до ее смерти. Женщина была старше художника на 39 лет, он говорил, что она для него и мать, и жена, и ребенок, и Богородица.

Ее звали Ксения Михайловна Синякова. В молодости она была необыкновенно красива, Велимир Хлебников посвятил ей и ее сестрам поэму "Синие ковы". Одну из сестер Синяковых любил Пастернак, другую Бурлюк, а она стала женой знаменитого советского поэта Николая Асеева, и тот писал о ней так:

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя - сушь,
Мне и в жару без тебя - стыть.
Мне без тебя и Москва - глушь.

Когда ее встретил Зверев, ему было за сорок, ей за семьдесят, и они полюбили друг друга сразу и на всю жизнь... Так и было - вот только выглядело это не так, как пишут о любви в дамских романах.

Фото: Christie's
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Алкоголик Зверев прибился к ней, словно немытый и лохматый бродячий пес, и она привела его в порядок. У него были жена, дети, квартира, и он все это оставил. Зверев то исчезал, то снова появлялся, и она впускала его в дом - поначалу жалела, а потом полюбила, разглядев в нем гения. После ее смерти Зверева начали называть "русским Ван Гогом", и написанные им портреты Ксении Синяковой оказались украшением выставок.

Где смотреть

Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 20-22. Музей Анатолия Зверева (Музей AZ), до 20 января 2019 г.

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