На "России 1" покажут историческую драму "Годунов"

Новости

Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 21:58
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 21:45
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 21:44
В Армении распустили парламент 21:43
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 21:39
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 21:14
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 21:10
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 20:58
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 20:48
Мурманск впервые возглавила женщина 20:47
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 20:15
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 19:00
На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века 18:52
В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги 18:43
Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 21:02
Рубрика: Культура

На "России 1" покажут историческую драму "Годунов"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Многосерийная историческая драма "Годунов", "Россия 1", с 5 ноября, в 21.00
В новом сериале "Годунов" исключительно звездный состав: Бориса сыграл Сергей Безруков, а роль Марии Годуновой отдана Светлане Ходченковой. Фото: Предоставлено каналом "Россия 1" В новом сериале "Годунов" исключительно звездный состав: Бориса сыграл Сергей Безруков, а роль Марии Годуновой отдана Светлане Ходченковой. Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
В новом сериале "Годунов" исключительно звездный состав: Бориса сыграл Сергей Безруков, а роль Марии Годуновой отдана Светлане Ходченковой. Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"

На телеканале "Россия 1" большая премьера - историческая драма "Годунов". Это масштабный проект об одном из самых сложных и противоречивых периодов российского государства. С 5 ноября телезрители увидят первые 8 серий проекта, рассказывающие историю становления Бориса Годунова - его путь от бывшего опричника до первого избранного царя.

Действие картины начинается с последних дней правления Ивана Грозного.

Фото: Россия 1
Алексей Андрианов: Наш сериал вообще не касается Пушкина

На престол восходит его сын Федор Иоаннович. Годунов получает звание ближнего великого боярина и фактически становится главным доверенным лицом царя, правящим от его имени. Это период больших политических интриг и не прекращающейся жестокой борьбы за власть, канун Смутных времен.

Специально отстроенная деревянная Москва XVI столетия, тысяча костюмов, воссозданных со скрупулезной точностью, натуральные ткани, расшитые вручную (средний вес такого платья - 5-6 килограммов ), венцы и перстни, восковые таблички, кареты, сани и еще сотни деталей помогут зрителям окунуться в атмосферу настоящего русского Средневековья.

Актерский состав впечатляющий. Даже в ролях второго плана заняты актеры первой величины. Сергей Безруков - Борис Годунов, Светлана Ходченкова - Мария Годунова, Анна Михалкова - Ирина Годунова, Андрей Мерзликин - Василий Шуйский, Виктор Сухоруков - Малюта Скуратов, Владимир Стеклов - Андрей Щелкалов, Сергей Маковецкий - Иван Грозный - вот лишь некоторые имена.

Режиссеры проекта: Алексей Андрианов, Тимур Алпатов. Автор сценария - Илья Тилькин при участии Николая Борисова. Операторы: Сергей Мачильский, Максим Шинкоренко. Главный художник - Евгений Качанов, художник по костюмам - Наталья Салтыкова, композитор - Артем Васильев.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Светлана Ходченкова: Мне интересно брать очередные вершины

О работе над сериалом и образе Бориса Годунова рассказывает исполнитель главной роли в фильме Сергей Безруков:

- В нашем сериале образ Бориса, конечно же, более приближен к действительности, чем в пушкинской трагедии "Борис Годунов". Все-таки у Пушкина больше вымысла, нежели у нас. В нашем сериале больше исторической правды.

Умный ли Борис Годунов? Скорее всего, да. Расчетливый? Нет. Он был очень искренним в том, во что верил, он был отличным семьянином, он верил в Бога. По-настоящему. Он был первым выборным царем России. Это важно. Что касается оценки фигуры, она у каждого останется своей. Начните изучать эту историю и сразу же определитесь с позицией. Для одних он был абсолютным царедворцем и стратегом, шаг за шагом идущим к власти. Для других - одним из клана Годуновых, внутри которого были политики и поталантливее. Все это не так важно.

Облик Годунова исторический, это живой персонаж. Он говорит, что власти без крови не бывает. И очень часто думает по этому поводу. А можно ли так? А место ли ему в Кремле? Вправе ли он так поступать?

В отличие от Ивана Грозного он не был кровожадным. Пытался решать все мирным путем, чем себе и вредил.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер