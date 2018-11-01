На "России 1" покажут историческую драму "Годунов"

Многосерийная историческая драма "Годунов", "Россия 1", с 5 ноября, в 21.00

На телеканале "Россия 1" большая премьера - историческая драма "Годунов". Это масштабный проект об одном из самых сложных и противоречивых периодов российского государства. С 5 ноября телезрители увидят первые 8 серий проекта, рассказывающие историю становления Бориса Годунова - его путь от бывшего опричника до первого избранного царя.

Действие картины начинается с последних дней правления Ивана Грозного.

На престол восходит его сын Федор Иоаннович. Годунов получает звание ближнего великого боярина и фактически становится главным доверенным лицом царя, правящим от его имени. Это период больших политических интриг и не прекращающейся жестокой борьбы за власть, канун Смутных времен.

Специально отстроенная деревянная Москва XVI столетия, тысяча костюмов, воссозданных со скрупулезной точностью, натуральные ткани, расшитые вручную (средний вес такого платья - 5-6 килограммов ), венцы и перстни, восковые таблички, кареты, сани и еще сотни деталей помогут зрителям окунуться в атмосферу настоящего русского Средневековья.

Актерский состав впечатляющий. Даже в ролях второго плана заняты актеры первой величины. Сергей Безруков - Борис Годунов, Светлана Ходченкова - Мария Годунова, Анна Михалкова - Ирина Годунова, Андрей Мерзликин - Василий Шуйский, Виктор Сухоруков - Малюта Скуратов, Владимир Стеклов - Андрей Щелкалов, Сергей Маковецкий - Иван Грозный - вот лишь некоторые имена.

Режиссеры проекта: Алексей Андрианов, Тимур Алпатов. Автор сценария - Илья Тилькин при участии Николая Борисова. Операторы: Сергей Мачильский, Максим Шинкоренко. Главный художник - Евгений Качанов, художник по костюмам - Наталья Салтыкова, композитор - Артем Васильев.

О работе над сериалом и образе Бориса Годунова рассказывает исполнитель главной роли в фильме Сергей Безруков:

- В нашем сериале образ Бориса, конечно же, более приближен к действительности, чем в пушкинской трагедии "Борис Годунов". Все-таки у Пушкина больше вымысла, нежели у нас. В нашем сериале больше исторической правды.

Умный ли Борис Годунов? Скорее всего, да. Расчетливый? Нет. Он был очень искренним в том, во что верил, он был отличным семьянином, он верил в Бога. По-настоящему. Он был первым выборным царем России. Это важно. Что касается оценки фигуры, она у каждого останется своей. Начните изучать эту историю и сразу же определитесь с позицией. Для одних он был абсолютным царедворцем и стратегом, шаг за шагом идущим к власти. Для других - одним из клана Годуновых, внутри которого были политики и поталантливее. Все это не так важно.

Облик Годунова исторический, это живой персонаж. Он говорит, что власти без крови не бывает. И очень часто думает по этому поводу. А можно ли так? А место ли ему в Кремле? Вправе ли он так поступать?

В отличие от Ивана Грозного он не был кровожадным. Пытался решать все мирным путем, чем себе и вредил.