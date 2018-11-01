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01.11.2018 22:15
Рубрика: Экономика

Нефтяники 1 ноября выполнили соглашение о снижении цен на топливо

Текст: Александра Воздвиженская

Вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) 1 ноября выполнили условия соглашения с правительством о снижении оптовых цен на бензин и дизель. Это должно привести к стабилизации цен в рознице в сегменте независимых АЗС. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Правительство нашло способ остановить рост цен на топливо до конца года

Он обратил внимание на снижение биржевых цен на нефтепродукты (на 2,2-4,3 процента за последние торговые сутки в зависимости от марки топлива) и подчеркнул, что в такой ситуации введение заградительных экспортных пошлин не потребуется, ценовых скачков не ожидается.

"При этом в правительстве идет проработка дополнительных механизмов регулирования рынка нефтепродуктов, которые могут быть дополнительно введены в ходе завершения налогового маневра в отрасли, - добавил Илья Джус. - Правительство продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для его стабилизации".

Козак: Оптовые цены на топливо заморозят до конца года

Правительство договорилось с ВИНКами и независимыми НПЗ об условиях стабилизации внутреннего рынка вечером 31 октября. Так, цены на АЗС будут заморожены до конца года, оптовые цены будут снижены до уровня, который бы обеспечил независимым операторам безубыточную работу, поставки на внутренний рынок вырастут на три процента к уровням прошлого года, а после 1 января 2019 года розничные цены будут индексировать не более чем на уровень инфляции.

Дмитрий Козак говорил после совещания с нефтекомпаниями, что надеется на скорую стабилизацию рынка, а также напомнил, что соглашение предполагает коллективную ответственность: если кто-то нарушит условия договоренностей, то пошлины будут введены для всех.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Цены на бензин
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