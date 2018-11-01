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01.11.2018 21:10
Рубрика: Культура

Ной Чарни раскрыл правду о подделках произведений искусства

Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Ной Чарни "Искусство подделки. Мнения, мотивы и методы мастеров подделки". - М.: "Искусство-XXI век", 2018

Тема подделок древняя, как мир. Или по крайней мере - как цивилизация. Цитата из Петрония "Мир хочет быть обманутым...", предваряющая предисловие и вынесенная на заднюю обложку книги, собственно, это и акцентирует. Ной Чарни, американский историк искусства, известен как основатель Ассоциации исследований преступлений против искусства (ARCA) и как автор нескольких книг о кражах из европейских музеев (в том числе детективного романа). Его новый труд, посвященный подделкам искусства и впервые опубликованный в 2015-м английским издательством Phaidon, впрочем, ближе по жанру не к детективному расследованию, а к авантюрному роману. В центре внимания - мотивы, толкавшие художников на преступление, методы и приемы, которые они использовали. Собственно, перед нами книга, в которой сплетаются три документальных сюжета: история знаменитых шедевров, страсти вокруг них и история художников, которые их пытались подделать.

Книга Ноя Чарни - авантюрный роман с подробным описанием методов и мотивов тех, кто подделывает искусство.

Автор, кстати, всегда рад заметить отличие подделки равно как от обычной копии, сделанной в учебных или исследовательских целях, так и от фальшивки. Под последней он подразумевает изменение уже существующего произведения искусства для увеличения цены. Скажем, появление подписи Айвазовского на морском пейзаже при удачном ходе дел может гарантировать взлет цены при продаже.

В фокусе внимания Ноя Чарни история подделок и фальшивок "от Ромула до наших дней". От римских копий древнегреческих ваз и скульптур, которые продавцы во времена Петрония и Августа охотно выдавали за афинские, - до подделок христианских реликвий, подлинность которых изначально должна была приниматься на веру. Попробуй усомнись - святая инквизиция тут же объявит еретиком, а там и до костра недалеко. От судебного процесса Альбрехта Дюрера против венецианца Маркантонио Раймонди и продавца его гравюр, повторявших дюреровские, до международного скандала 2007 года в Музее этнологии в Гамбурге. Там на выставке "Власть после смерти" показывали воинов "терракотовой армии" из гробницы китайского императора, найденной в 1974 году. Но сотня с лишним фигур древних воинов, как показала экспертиза, оказались не 2200-летней давности, а вполне современными копиями воинов из гробницы. Представитель Бюро культурного наследия провинции Шэньси, отвечавший за предоставление археологических находок на зарубежные выставки, утверждал, что узнал об этой выставке из теленовостей. Вопрос, откуда взялась "терракотовая сотня" отлично сделанных подделок, остался открытым...

Фото: РИА Новости
Эмир Кустурица представил новую книгу

Ной Чарни написал популярную книгу, которая при всем богатстве исторического и современного материала представляет яркие характеры авантюристов, пускавшихся во все тяжкие, рискуя репутацией и свободой. Некоторые из них, как Эрик Хебборн (1934-1996), который подделывал рисунки старых мастеров (выдавая их за подготовительные этюды к известным картинам), делая тушь по рецептам времен Рембрандта, используя перья птиц и чистые страницы старинных книг, смогли провести экспертов крупнейших музеев. Самоутверждение было их основной целью. Другие, как Том Китинг (1917-1984), сами объявляли о том, что подделывают произведения - в знак протеста против арт-дилеров, и умудрялись стать телезвездами на старости лет.

О третьих, как об Элмире де Хори (1905-1976), писали роман и сняли фильм (не кто-нибудь, а сам Орсон Уэллс)...

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