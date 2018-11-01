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01.11.2018 14:40
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов назвал условие проведения боя с Мейвезером

Текст: Артур Нанян

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что он готов провести поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, но только в том случае, если бой пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА).

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Таким образом, Хабиб ответил Мейвезеру, который ранее дал понять: он встретится с россиянином. Но только если бой пройдет по правилам бокса.

Выступить с заявлением пришлось и президенту UFC Дэйну Уайту. Он подчеркнул: поединок между этими спортсменами возможен только по правилам ММА.

Напомним, что в активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в ММА. Что касается Мейвезера, то он победил во всех 50 поединках. До недавнего времени это было абсолютным рекордом. Но достижение американца перебил Ванхенг Менайотин. Таец одолел филиппинца Педро Тударуана, одержав 51 победу на профессиональном ринге.

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