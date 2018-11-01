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01.11.2018 16:32
Рубрика: Происшествия

Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством

Текст: Ольга Игнатова

В связи с участившимся распространением в интернете предложений об оформлении свидетельств обязательного пенсионного страхования с уникальным СНИЛС  (страховым номером индивидуального лицевого счета) за деньги Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил, что это могут делать мошенники. Соответствующее предупреждение размещено на сайте ведомства.

Фото: depositphotos.com
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В ПФР особо подчеркивают, что государственная услуга по выдаче или обмену страхового свидетельства, а также выдаче дубликата страхового свидетельства предоставляется Пенсионным фондом России бесплатно. Получить или обменять страховое свидетельство со СНИЛСом можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. Делается это за один визит, независимо от того, выдается документ впервые или обменивается. Через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда можно получить дубликат страхового свидетельства в форме электронного документа.

Как поясняют в Пенсионном фонде, ежегодно 5 миллионов человек - и взрослых, и детей - получают свидетельство обязательного пенсионного страхования с уникальным СНИЛС.

Этот документ нужен для формирования пенсии, а также необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот.

Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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