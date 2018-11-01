Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе

Самопровозглашенные республики Донбасса должны сами определить режим контроля на границе. Предложения белорусского лидера с Москвой не обсуждались, заявили в Кремле.

"У территорий Донбасса есть руководство. Это две республики, которые должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным", - сказал на брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя идею белорусского лидера Александра Лукашенко по контролю на время выборов на российско-украинской границе, представитель Кремля заметил, что "здесь нужно понять позицию руководства двух республик Донбасса, насколько они готовы к реализации подобной инициативы".

"Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и какой-либо позиции со стороны заинтересованных сторон мы не знаем", - отметил Песков.

С российским лидером Владимиром Путиным Лукашенко эту тему не обсуждал, также заверил пресс-секретарь президента.