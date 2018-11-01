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Рубрика: В мире

Пилота японской компании JAL сняли с рейса из-за опьянения

Пилота японской компании JAL (Japan Airlines) сняли с рейса после прохождения медицинского освидетельствования в аэропорту Лондона. Нарушивший правила член экипажа был отстранен от полета в Токио.

Фото: depositphotos.com
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В итоге лайнер поднялся в воздух только с двумя пилотами, а не с тремя. Из-за проштрафившегося коллеги у отправившихся в рейс летчиков было меньше времени для отдыха в пути.

Как отмечает ТАСС, формально компания JAL ничего не нарушила. Согласно правилам, на борту должно быть три пилота только в том случае, если продолжительность рейса превышает 12 часов. А перелет из Лондона в Токио длится 11 часов 45 минут.

Тем не менее перевозчик уже начал внутреннее расследование инцидента.

В мире Восточная Азия Япония
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