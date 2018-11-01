План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году

Новые международные конфликты и вызовы европейской безопасности отражаются и на стратегических планах обороны Беларуси на ближайшие пять лет. Об этом заявил сегодня министр обороны Андрей Равков во время практического этапа оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил.

Министр считает предстоящий год знаковым для военного планирования. Во-первых, пояснил он, предстоит провести корректировку плана обороны РБ на 2020-2024 годы, который в конце 2019 года будет утверждаться главнокомандующим страны. Равков уточнил, что в документ, "детально определяющий алгоритм действий государства по защите своих интересов и территории, в полном объеме будут заложены постулаты Военной доктрины".

Во-вторых, добавил он, в наступающем году ВС будут выполнять важные государственные задачи. Среди них подготовка и проведение мероприятий, связанных с 75-летием освобождения Беларуси, обеспечение охраны воздушного пространства на время проведения II Европейских игр. Внимание будет уделяться и участию в Армейских международных играх. Белорусские военные, уточнил министр, планируют участвовать в 19 конкурсах и превзойти результаты нынешнего года.

Кроме того, запланирована серия мероприятий в рамках ОДКБ, которые будут проводиться и на территории РБ, и за ее пределами. Одним из главных событий года Андрей Равков назвал совместное оперативное учение "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России. Неизменно в приоритете командования, подчеркнул министр, остаются вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, поддержания воинской дисциплины в коллективах.

Он также подвел итоги учебного года, назвав его "насыщенным и продуктивным". Проведено около 80 мероприятий оперативной и более тысячи - боевой подготовки. По словам Равкова, результаты их показали, что ВС готовы выполнять возложенные на них задачи. Войска в этом году получили более 50 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Продолжают поступать бронированные автомобили, модернизированные бронетранспортеры, радиоэлектронная техника различного назначения. Весь комплекс мероприятий в плане перевооружения, который заложен в плане строительства и развития ВС, выполнен, резюмировал министр.