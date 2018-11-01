В мире
01.11.2018 20:58
Текст: Юрий Сизов

План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Новые международные конфликты и вызовы европейской безопасности отражаются и на стратегических планах обороны Беларуси на ближайшие пять лет. Об этом заявил сегодня министр обороны Андрей Равков во время практического этапа оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Грушко: РФ и РБ могут гарантировать интересы обороноспособности

Министр считает предстоящий год знаковым для военного планирования. Во-первых, пояснил он, предстоит провести корректировку плана обороны РБ на 2020-2024 годы, который в конце 2019 года будет утверждаться главнокомандующим страны. Равков уточнил, что в документ, "детально определяющий алгоритм действий государства по защите своих интересов и территории, в полном объеме будут заложены постулаты Военной доктрины".

Во-вторых, добавил он, в наступающем году ВС будут выполнять важные государственные задачи. Среди них подготовка и проведение мероприятий, связанных с 75-летием освобождения Беларуси, обеспечение охраны воздушного пространства на время проведения II Европейских игр. Внимание будет уделяться и участию в Армейских международных играх. Белорусские военные, уточнил министр, планируют участвовать в 19 конкурсах и превзойти результаты нынешнего года.

Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс

Кроме того, запланирована серия мероприятий в рамках ОДКБ, которые будут проводиться и на территории РБ, и за ее пределами. Одним из главных событий года Андрей Равков назвал совместное оперативное учение "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России. Неизменно в приоритете командования, подчеркнул министр, остаются вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, поддержания воинской дисциплины в коллективах.

Он также подвел итоги учебного года, назвав его "насыщенным и продуктивным". Проведено около 80 мероприятий оперативной и более тысячи - боевой подготовки. По словам Равкова, результаты их показали, что ВС готовы выполнять возложенные на них задачи. Войска в этом году получили более 50 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Продолжают поступать бронированные автомобили, модернизированные бронетранспортеры, радиоэлектронная техника различного назначения. Весь комплекс мероприятий в плане перевооружения, который заложен в плане строительства и развития ВС, выполнен, резюмировал министр.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»