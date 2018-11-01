Молодежная сборная России по футболу в очередной раз оконфузилась. Располагая очень крепким составом, тренерский штаб во главе с Евгением Бушмановым не решил главной задачи: выхода на чемпионат Европы-2019. А поскольку Евро - это еще и отбор на Олимпиаду, то мы пропустим еще и соревнования в Токио в 2020 году.

Федор Чалов и Александр Максименко регулярно играют в своих клубах. Но даже с ними "молодежка" не добилась успехов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Результаты российской "молодежки" в новейшей истории сборной просто поражают. Наши футболисты вот уже 32 года не могут отобраться на Олимпиаду, с 1995 года - на чемпионат мира. А за последние 20 лет команда лишь однажды попала на чемпионат Европы. Было это в 2013 году, когда россияне проиграли во всех трех встречах в группе с разницей мячей 2:8.

За это время в "молодежке" засветилось достаточно ребят, которые затем вызывались в национальную команду. Юрий Жирков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Федор Смолов, Александр Кержаков - все они в свое время играли за вторую сборную страны. Но никому так и не удалось добиться с ней успеха.

Вот и сейчас с основными футболистами "Спартака", ЦСКА и "Локомотива" в составе "молодежка" не пробилась на крупный турнир. В чем причина и как выходить из этой ситуации, в интервью "РГ" рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, под руководством которого сборная СССР в 1988 году выиграла Олимпиаду, Анатолий Бышовец.

Почему наша "молодежка" вновь и вновь проваливается?

Анатолий Бышовец: Так было и в советское время. Даже такие выдающиеся тренеры, как Бесков и Лобановский, не доходили до финала Олимпиады. Хотя тогда на Играх выступали любители. И потому я очень рад, что в 1988 году нам удалось взять титул. Что касается нынешних проблем, то мы очень расточительны к подрастающему поколению. Один из главных недочетов - нет вертикали сборных. Иллюзии о том, что придет иностранец и сумеет привнести что-то оригинальное, тоже не выдерживают никакой критики. Нам надо выстроить систему, которой сейчас нет. В федерации футбола должен быть спортивный директор, а его нет. Нарушены традиции. Нет спортивных интернатов, специализированных школ.

Но у нынешней молодежной сборной был очень сильный состав. Баринов, Максименко, Чалов - они играют за "Локомотив", "Спартак", ЦСКА.

Анатолий Бышовец: Да, эти ребята выступают на качественном уровне. Но и с ними мы не показали достойного результата. Эти футболисты смогли подняться в том числе и благодаря лимиту на легионеров. Кстати, я поддерживаю такие ограничения. Потому что иначе в наших клубах будет засилье не самых сильных иностранцев. Ведь всегда легче купить за небольшие деньги, чем воспитать.

28 миллионов долларов составляет суммарная трансферная стоимость игроков молодежной сборной России последнего созыва

Так почему "молодежка" не смогла выйти на чемпионат Европы?

Анатолий Бышовец: Мне кажется, Бушманову просто не хватило опыта. Все условия для успешного результата у него были. В составе есть игроки ЦСКА, "Спартака", "Локомотива". Я посмотрел почти все матчи молодежной сборной в прошедшем цикле. В решающих встречах - с Сербией и Австрией, как мне показалось, тренерский штаб ошибся с тактикой. Очень жаль, что так получилось, потому что по составу мы ни в чем не уступали своим соперникам по группе.

В начале октября главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил, что пока он не рассматривает вариант с вызовом Чалова. Думаете, он бы пригодился национальной команде?

Анатолий Бышовец: В молодежной сборной есть перспективные ребята. Вы правильно отметили того же Чалова. Многого может добиться и Рифат Жемалетдинов. Да и в целом есть целая группа игроков, стучащихся в национальную команду. Но для попадания в первую сборную нужно обладать сразу несколькими очень важными качествами. Команда Черчесова уже прошла определенный путь, у нее есть костяк, свои традиции, правила. Ведь Черчесов звал и Чалова, и Ташаева из "Спартака". Но тебя еще должны принять. Там ведь уже установился коллектив.

Думаете, Чалов сможет стать новым лидером атак ЦСКА?

Анатолий Бышовец: Вполне. Ему всего 20 лет, но он проводит уже третий сезон на таком высоком уровне. Федор играет в Лиге чемпионов, соперничает с лучшими защитниками мира. Это бесценный опыт. Самое главное - чтобы он развивал свой талант, упорно работал над собой. А голевое чутье у него есть, это было видно с самого начала.

Нет ощущения, что наша молодежь технически оснащена хуже сверстников из европейских стран?

Анатолий Бышовец: По большому счету у нас и в национальной сборной не так много игроков, соответствующих современным требованиям. И которыми интересуются ведущие европейские клубы. Если мы возьмем того же Головина, то при всех его качествах видно, что есть определенные проблемы со школой. И это вина тренера.

Есть ли выход из этой ситуации? Что нужно сделать, чтобы наши молодежные или юношеские сборные хотя бы иногда попадали на крупные турниры?

Анатолий Бышовец: Вот мы говорим постоянно о реформах. Но мы сначала должны определиться не с тем, кем мы хотим стать или кого хотим воспитать, а есть ли у нас воспитатели. Кто будет реализовывать программу по развитию молодежного и юношеского футбола. Хотелось бы, чтобы технический комитет РФС имел какие-то реальные критерии выбора и тренеров, и футболистов. Условия у нас есть. К примеру, национальная сборная на чемпионате мира готовилась к матчам, а перед этим и к самому турниру, в отличных условиях. И ребята показали такой результат, которым гордилась вся страна. Система нужна. И заниматься этим делом должны профессионалы своего дела. Только они. Тогда у нас все получится.

Вопрос-ответ

Анатолий Бышовец.

Анатолий Федорович, в чем главная причина бед молодежной сборной?

Анатолий Бышовец: Мы очень расточительны к подрастающему поколению. Один из главных недочетов - нет вертикали сборных. Нам надо выстроить систему, которой сейчас нет. В федерации футбола должен быть спортивный директор, а его нет. Нарушены традиции. Нет спортивных интернатов, специализированных школ.

Что нужно сделать, чтобы наши молодежные или юношеские сборные хотя бы иногда попадали на крупные турниры?

Анатолий Бышовец: Вот мы говорим постоянно о реформах. Но мы сначала должны определиться не с тем, кем мы хотим стать или кого хотим воспитать, а есть ли у нас воспитатели. Кто будет реализовывать программу по развитию молодежного и юношеского футбола. Хотелось бы, чтобы технический комитет РФС имел какие-то реальные критерии выбора и тренеров, и футболистов. Условия у нас есть. К примеру, национальная сборная на чемпионате мира готовилась к матчам, а перед этим и к самому турниру, в отличных условиях. И ребята показали отличный результат. Система нужна. И заниматься этим делом должны профессионалы. Тогда у нас все получится.