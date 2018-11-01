Результаты российской "молодежки" в новейшей истории сборной просто поражают. Наши футболисты вот уже 32 года не могут отобраться на Олимпиаду, с 1995 года - на чемпионат мира. А за последние 20 лет команда лишь однажды попала на чемпионат Европы. Было это в 2013 году, когда россияне проиграли во всех трех встречах в группе с разницей мячей 2:8.
За это время в "молодежке" засветилось достаточно ребят, которые затем вызывались в национальную команду. Юрий Жирков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Федор Смолов, Александр Кержаков - все они в свое время играли за вторую сборную страны. Но никому так и не удалось добиться с ней успеха.
Вот и сейчас с основными футболистами "Спартака", ЦСКА и "Локомотива" в составе "молодежка" не пробилась на крупный турнир. В чем причина и как выходить из этой ситуации, в интервью "РГ" рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, под руководством которого сборная СССР в 1988 году выиграла Олимпиаду, Анатолий Бышовец.
Почему наша "молодежка" вновь и вновь проваливается?
Анатолий Бышовец: Так было и в советское время. Даже такие выдающиеся тренеры, как Бесков и Лобановский, не доходили до финала Олимпиады. Хотя тогда на Играх выступали любители. И потому я очень рад, что в 1988 году нам удалось взять титул. Что касается нынешних проблем, то мы очень расточительны к подрастающему поколению. Один из главных недочетов - нет вертикали сборных. Иллюзии о том, что придет иностранец и сумеет привнести что-то оригинальное, тоже не выдерживают никакой критики. Нам надо выстроить систему, которой сейчас нет. В федерации футбола должен быть спортивный директор, а его нет. Нарушены традиции. Нет спортивных интернатов, специализированных школ.
Но у нынешней молодежной сборной был очень сильный состав. Баринов, Максименко, Чалов - они играют за "Локомотив", "Спартак", ЦСКА.
Анатолий Бышовец: Да, эти ребята выступают на качественном уровне. Но и с ними мы не показали достойного результата. Эти футболисты смогли подняться в том числе и благодаря лимиту на легионеров. Кстати, я поддерживаю такие ограничения. Потому что иначе в наших клубах будет засилье не самых сильных иностранцев. Ведь всегда легче купить за небольшие деньги, чем воспитать.
Так почему "молодежка" не смогла выйти на чемпионат Европы?
Анатолий Бышовец: Мне кажется, Бушманову просто не хватило опыта. Все условия для успешного результата у него были. В составе есть игроки ЦСКА, "Спартака", "Локомотива". Я посмотрел почти все матчи молодежной сборной в прошедшем цикле. В решающих встречах - с Сербией и Австрией, как мне показалось, тренерский штаб ошибся с тактикой. Очень жаль, что так получилось, потому что по составу мы ни в чем не уступали своим соперникам по группе.
В начале октября главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил, что пока он не рассматривает вариант с вызовом Чалова. Думаете, он бы пригодился национальной команде?
Анатолий Бышовец: В молодежной сборной есть перспективные ребята. Вы правильно отметили того же Чалова. Многого может добиться и Рифат Жемалетдинов. Да и в целом есть целая группа игроков, стучащихся в национальную команду. Но для попадания в первую сборную нужно обладать сразу несколькими очень важными качествами. Команда Черчесова уже прошла определенный путь, у нее есть костяк, свои традиции, правила. Ведь Черчесов звал и Чалова, и Ташаева из "Спартака". Но тебя еще должны принять. Там ведь уже установился коллектив.
Думаете, Чалов сможет стать новым лидером атак ЦСКА?
Анатолий Бышовец: Вполне. Ему всего 20 лет, но он проводит уже третий сезон на таком высоком уровне. Федор играет в Лиге чемпионов, соперничает с лучшими защитниками мира. Это бесценный опыт. Самое главное - чтобы он развивал свой талант, упорно работал над собой. А голевое чутье у него есть, это было видно с самого начала.
Нет ощущения, что наша молодежь технически оснащена хуже сверстников из европейских стран?
Анатолий Бышовец: По большому счету у нас и в национальной сборной не так много игроков, соответствующих современным требованиям. И которыми интересуются ведущие европейские клубы. Если мы возьмем того же Головина, то при всех его качествах видно, что есть определенные проблемы со школой. И это вина тренера.
Есть ли выход из этой ситуации? Что нужно сделать, чтобы наши молодежные или юношеские сборные хотя бы иногда попадали на крупные турниры?
Анатолий Бышовец: Вот мы говорим постоянно о реформах. Но мы сначала должны определиться не с тем, кем мы хотим стать или кого хотим воспитать, а есть ли у нас воспитатели. Кто будет реализовывать программу по развитию молодежного и юношеского футбола. Хотелось бы, чтобы технический комитет РФС имел какие-то реальные критерии выбора и тренеров, и футболистов. Условия у нас есть. К примеру, национальная сборная на чемпионате мира готовилась к матчам, а перед этим и к самому турниру, в отличных условиях. И ребята показали такой результат, которым гордилась вся страна. Система нужна. И заниматься этим делом должны профессионалы своего дела. Только они. Тогда у нас все получится.
Анатолий Федорович, в чем главная причина бед молодежной сборной?
Анатолий Бышовец: Мы очень расточительны к подрастающему поколению. Один из главных недочетов - нет вертикали сборных. Нам надо выстроить систему, которой сейчас нет. В федерации футбола должен быть спортивный директор, а его нет. Нарушены традиции. Нет спортивных интернатов, специализированных школ.
Что нужно сделать, чтобы наши молодежные или юношеские сборные хотя бы иногда попадали на крупные турниры?
Анатолий Бышовец: Вот мы говорим постоянно о реформах. Но мы сначала должны определиться не с тем, кем мы хотим стать или кого хотим воспитать, а есть ли у нас воспитатели. Кто будет реализовывать программу по развитию молодежного и юношеского футбола. Хотелось бы, чтобы технический комитет РФС имел какие-то реальные критерии выбора и тренеров, и футболистов. Условия у нас есть. К примеру, национальная сборная на чемпионате мира готовилась к матчам, а перед этим и к самому турниру, в отличных условиях. И ребята показали отличный результат. Система нужна. И заниматься этим делом должны профессионалы. Тогда у нас все получится.