Почти 20 школ закрыли на востоке Канады из-за звонков с угрозами

Почти 20 школ закрыли в канадской провинции Нью-Брансуик из-за сообщений о готовящихся вооруженных атаках.

Как пишет РИА Новости, в учебное заведение, находящееся в городе Эдмундстон, позвонил мужчина и сообщил о намерении приятеля его сына прийти в школу с винтовкой. Еще один неизвестный предупредил, что у одного из студентов оружие может быть спрятано в гитарном чехле.

Правоохранительные органы не исключают, что это был розыгрыш на Хэллоуин.

"Но мы не можем рисковать в такой ситуации, поэтому было принято решение провести тщательную проверку", - говорится в заявлении полиции. Известно, что уже удалось установить причастных к звонкам.

Занятия были отменены в 18 школах, в которых учатся почти 5 тысяч учеников.