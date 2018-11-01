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Пользователей интернета озадачило фото неизвестного животного

01.11.2018,  
08:07
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фото, которое выложил на своей странице в Twitter американец Роберт Магуайр, вызвало бурную реакцию у пользователей.

На первый взгляд, это ворона. Но на самом деле это черный кот, сидящий спиной к фотографу. Его ухо можно принять за клюв.

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Комментаторы отметили, что Google идентифицировал на фото Роберта "американского ворона".

Некоторые назвали животное на снимке "Вороном Шредингера" и отметили, что черные коты имеют отменные навыки камуфляжа.

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