Пользователей интернета озадачило фото неизвестного животного

Фото, которое выложил на своей странице в Twitter американец Роберт Магуайр, вызвало бурную реакцию у пользователей.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г.

На первый взгляд, это ворона. Но на самом деле это черный кот, сидящий спиной к фотографу. Его ухо можно принять за клюв.

Комментаторы отметили, что Google идентифицировал на фото Роберта "американского ворона".

Google reverse image search says… not just a crow, but specifically an american crow pic.twitter.com/bGETqRWki1 — Reed Mideke (@reedmideke) 28 октября 2018 г.

Некоторые назвали животное на снимке "Вороном Шредингера" и отметили, что черные коты имеют отменные навыки камуфляжа.