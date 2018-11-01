У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Последнее обновление "убило" Apple Watch

01.11.2018,  
12:42
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Сети появились данные о том, что обновление watchOS привело к проблемам с "умными часами". На форуме Reddit, а также в Twitter пользователи опубликовали сообщения о том, что их девайсы зависли.

Как уточняет портал 9to5mac, Apple Watch, на которые закачивалось обновление, перестали реагировать: на их экране в течение нескольких часов просто светилось "яблоко". Перезагрузка часов не помогла.

Apple резко повысила цены в России

Владельцам гаджетов рекомендовано воздержаться от обновления, пока не выйдет новая версия watchOS, где проблема будет исправлена. Тем, кто уже попытался установить ОС, лучше откатиться к прежней версии при помощи iTunes.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Depositphotos.com
Все еще сидите в Telegram? Готовьтесь к неприятностям 31.10.2018
В продажу поступил самый мощный смартфон Xiaomi, раскрыта цена 30.10.2018
Мощнейший смартфон OnePlus 6T вышел официально, названа цена 30.10.2018
Apple Watch
Эксперты оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 4 26.09.2018
iPhone XS Max опередил по продажам iPhone XS 25.09.2018