Последнее обновление "убило" Apple Watch

В Сети появились данные о том, что обновление watchOS привело к проблемам с "умными часами". На форуме Reddit, а также в Twitter пользователи опубликовали сообщения о том, что их девайсы зависли.

@AppleSupport my Apple Watch 4 has been stuck on instelling the update for 2 hours. It seems i’m not the only one with this problem pic.twitter.com/jxFfy73Jgn — Magaly Knapen (@MagalyKnapen) 30 октября 2018 г.

Как уточняет портал 9to5mac, Apple Watch, на которые закачивалось обновление, перестали реагировать: на их экране в течение нескольких часов просто светилось "яблоко". Перезагрузка часов не помогла.

Владельцам гаджетов рекомендовано воздержаться от обновления, пока не выйдет новая версия watchOS, где проблема будет исправлена. Тем, кто уже попытался установить ОС, лучше откатиться к прежней версии при помощи iTunes.