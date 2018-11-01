С 1 ноября российский топливный рынок временно переходит в режим ручного управления. Для производителей это означает новые обязательства, для потребителей - заморозку цен на АЗС до конца этого года.

Об этом вице-премьер Дмитрий Козак договорился с участниками рынка на совещании в правительстве поздно вечером в среду, где присутствовало большинство производителей, а также министр энергетики Александр Новак, чье ведомство разработало проект соглашения. К вечеру четверга свои подписи в документе должно было поставить руководство всех вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНКов), а также независимые участники рынка. На самом совещании все выразили согласие с условиями, и уже утром 1 ноября оптовые цены начали снижаться.

О чем договорились стороны? По словам Дмитрия Козака, розничные цены на бензин и дизель, которые заморожены с начала июня на сетевых заправках и недавно в некоторых регионах начали расти, теперь будут зафиксированы до конца года, а с 1 января 2019-го компании смогут их увеличить пропорционально прогнозируемой инфляции. Речь идет о росте на 4-4,6 процента, то есть на 1,7-2 рубля на литр суммарно за весь следующий год, если отталкиваться от данных Росстата.

Что касается оптового сегмента, то здесь все немного сложнее. Для каждого региона в соглашении указана индикативная цена - крупно- или мелкооптовая, а также объемы поставок, которые необходимы субъекту РФ для покрытия внутреннего спроса. Если текущая цена где-то выше индикативной, то с 1 ноября она должна опуститься (о снижении мелкооптовых цен ВИНКи уже начали отчитываться). Не факт, что за этим снижением последует пропорциональное падение цен на заправках, так как их операторы и так последние месяцы работают на грани убыточности, но как минимум стабильные цены правительство пообещало.

Кроме того, нефтекомпании обязались нарастить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок на три процента к соответствующему месяцу прошлого года, рассказал Александр Новак. Это касается всех сегментов, в том числе отгрузок на АЗС, уточнил он. Это позволит обеспечить необходимую маржинальность заправкам, чтобы они как раз и держали фиксированными потребительские цены, пояснил Новак.

В ответ на соблюдение условий соглашения правительство не будет поднимать экспортные пошлины, которые могли бы подорвать экономику нефтепереработки.

Однако власти будут отслеживать, насколько добросовестно себя ведут нефтяники, и если кто-то из них нарушит условия, то ответственность понесет весь рынок (то есть ставки экспортных пошлин на нефтепродукты вырастут до 90 процентов), подчеркнул Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак считает, что отчасти ситуацию на топливном рынке искусственно расшатали независимые компании, которые бились за снижение цен

Говоря о причинах случившегося, вице-премьер отметил, что отчасти ситуацию "искусственно расшатали" независимые операторы. "Понятно, что денег много не бывает. Каждый сегмент, каждый участник рынка борется за свои доходы, и тот же независимый розничный сегмент, который составляет 53 процента розничного рынка, и они бились за снижение оптовых цен, - напомнил Козак. - Это, может быть, даже не всегда было оправдано, тем не менее нам пришлось таким образом реагировать. Надеюсь, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и в оптовом сегменте, и в розничном сегменте рынка".

Тот ручной режим управления, который сейчас работает, не сочетается с рыночными механизмами, признал вице-премьер, поэтому ВИНКов временно освобождают от обязательств поставлять увеличенный объем произведенных нефтепродуктов на биржу СПбМТСБ. Новый совместный приказ минэнерго и Федеральной антимонопольной службы предполагал, что норматив поставок вырастет в полтора раза (по автобензину - с 10 до 15 процентов, а по дизелю - с 5 до 7,5 процента). До конца этого года будет действовать старая редакция приказа. И это при том, что на бирже и так реализуется больше товара (около 20 процентов), чем того требует приказ. Остальное - это прямые договоры поставки.

Также небольшое исключение будет сделано для Дальнего Востока, где есть техническая возможность перенасыщения внутреннего рынка, поэтому там компании не обязаны наращивать отгрузку на три процента к уровням прошлого года, уточнил Козак.

На электрических заправках условия не изменятся. Фото: EPA

Все происходящее - это несистемное решение, поэтому правительству предстоит выработать стратегическую схему, как работать со следующего года. "У нас появился зазор по времени, для того чтобы до конца обсудить все возможные инструменты системного характера. Никаких условий и никаких "коврижек" никому не положено, - обратил внимание вице-премьер. - Условия: вы либо цены соблюдаете на таком уровне, независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на меры в виде введения заградительной пошлины, что крайне болезненно и, в первую очередь, может ударить по нефтепереработке. А она сконцентрирована не только у ВИНКов: есть и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)".

Частично решению сложившейся ситуации помогут поправки в налоговое законодательство, которые должны принять в ближайшие месяцы. Они касаются корректировки условий завершения налогового маневра в отрасли с применением вычетов по акцизам. "Но многое будет зависеть и от внешних факторов: когда долларовая цена на нефть высока, а курс рубля остается на относительно низком уровне, как сейчас, повышательный прессинг со стороны цен на сырье неизбежен", - полагает руководитель исследований Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин.

Нефтепереработка сейчас понесет часть бремени, возникшего из-за фактического перераспределения топлива в пользу потребителей, а нагрузка будет варьировать в зависимости от характеристик НПЗ (является ли частью ВИНК и какова структура выпуска и продаж), но количественные оценки Курдин дать пока не берется.

Правительство еще больше усложняет экономику нефтепереработки, усиливая ее ручное регулирование и отказываясь от рыночных механизмов, считают аналитики "АТОНа". "Между тем тот факт, что не будет применена заградительная экспортная пошлина, должен оказать поддержку, поскольку он снимает вероятность реализации самого жесткого сценария для нефтяных компаний", - заключают они.