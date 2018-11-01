Правительство РФ ввело ответные меры на санкции Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина об ответных санкциях в отношении Украины. Документ размещен на сайте правительства.

Как уточняется, экономические меры предусматривают блокирование средств, имущества на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы нашей страны. Всего санкции наложены на 68 компаний и 322 физических лица. Среди них - глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, руководитель Нафтогаза Андрей Коболев, скандально известные радикалы Олег Ляшко и Дмитрий Ярош, а также многие другие украинские депутаты, судьи и бизнесмены.

При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет свои санкции с граждан РФ.