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01.11.2018 18:39
Рубрика: Власть

Чтение без посторонних

Предлагается запретить цензуру переписки адвокатов с заключенными
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил о законопроектах, которые готовит ведомство для усиления адвокатуры. Одна из инициатив запрещает без веского повода гражданам начальникам из казенных домов читать переписку адвокатов со своими клиентами-сидельцами.

Подробности работы над резонансной инициативой заместитель министра рассказал на расширенном заседании Совета Адвокатской палаты Чувашской Республики. Законопроект предусматривает запрет цензуры переписки адвоката с обвиняемым или подозреваемым, находящемся в следственном изоляторе. Исключением будут ситуации, когда у правоохранителей есть основания полагать, что в переписке могут обсуждаться незаконные вещи. Например, как надавить на свидетелей или кого-то подкупить. Но в таком случае правоохранители должны будут мотивировать свои решения.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, что закон приводит список инстанций, куда заключенные могут писать, минуя цензора. В остальных случаях почта сидельца тщательно изучается, это не секрет, и в том, что такие меры безопасности необходимы, никто не сомневается. Однако у адвоката и его клиента есть право на доверительное общение без посторонних глаз и ушей, и потому нужно выработать баланс между безопасностью и гарантиями защиты.

Как сообщил Денис Новак, минюст уже получил от правоохранительных органов огромное количество возражений в адрес предложений, и сейчас ведомство пытается снять эти разногласия. Кстати, тот же законопроект предусматривает беспрепятственный доступ адвоката к своему подзащитному, находящемуся под стражей. Естественно, не предполагается, что адвокат, показав удостоверение, сможет войти прямо в камеру. Но и у администрации СИЗО не будет возможности отказать защитнику во встрече с арестованным под предлогом, что у адвоката недостаточно нужных бумаг на руках, например, нет договора с заключенным.

Фото: Depositphotos.com
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Достижение реального равенства защиты и обвинения в процессе - задача, которую, по словам Дениса Новака, ставит перед собой минюст. Он напомнил, что ведомством совместно с рабочей группой Общероссийского гражданского форума "Развитие адвокатуры" разработан еще один законопроект, направленный на повышение эффективности адвокатской деятельности и укрепление гарантий независимости адвоката.

Например, предлагается установить ответственность за незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность, за посягательства на права адвоката. Кроме того, в предложениях предусматривается возможность получения адвокатом сведений, составляющих охраняемую законом тайну, и заверенных подписью следователя документов, позволяющих сформировать доказательную базу в отношении своего доверителя. Все это поможет защитнику собирать необходимые доказательства.

У защитника и его подзащитного есть право на доверительное общение без чужих глаз и ушей

Еще одна тема: повышение качества защиты по назначению, когда адвокат предоставляется человеку государством. Напомним, недавно правительство приняло постановление о поэтапном повышении ставок адвокатам по назначению. Но и в Минюсте, и в Федеральной палате подчеркивают, что должен повыситься и уровень такой зашиты.

По мнению Дениса Новака, региональным адвокатским палатам уже сейчас необходимо начать внедрять автоматизированное распределение таких дел. В некоторых регионах такие системы уже действуют, там где нет - нужно ввести. А Федеральная палата адвокатов России уже разработала единую программу АС "АдвокатураПлюс", которая содержит в себе соответствующую функцию.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст Проблемы адвокатуры Реформа судебной власти
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