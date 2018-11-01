Правоохранительные органы пресекли деятельность группы "черных риелторов"

Деятельность группы "черных риелторов", которые действовали в Тверской и Московской областях, пресечена Следственным комитетом во взаимодействии с сотрудниками МВД России. Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в отношении участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело. Речь идет о 16 жителях этих регионов. Им, в частности, инкриминируется совершение 9 убийств.

Следствие установило, что несколько лет назад житель Тверской области организовал преступное сообщество. Он нашел себе сообщников, каждый имел внутри группы свою роль. Главарь преступной организации ставил задачи, участвовал в разработке планов, в подготовке преступлений, распределял "доходы".

"Черные риелторы" занимались тем, что лишали граждан права на жилое помещение. Их жертвами становились одинокие люди, ведущие асоциальный образ жизни, но при этом владеющие недвижимостью в Москве. Обманом лишив одиноких москвичей жилья, группа убивала потерпевших, причем действовала с особой жестокостью.

Удалось установить, что преступная организация совершила незаконное отчуждение 5 квартир. Стоимость каждой из них составляла от 4 до 7 млн рублей, а общая сумма похищенного - около 28 млн рублей.

По информации СК РФ, участники группы задержаны. Расследование этого уголовного дела продолжается.