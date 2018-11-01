За тем, как работает система "Безопасный город" в Тбилиси, премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев (стоит крайний справа) мог наблюдать во время поездки в Грузию летом 2018-го. Фото: Пресс-служба правительства Киргизии

В то время как в Бишкеке ждут судебного разбирательства по поводу правомерности отмены решения о признании российской компании "Вега" победителем аукциона на право реализации проекта "Безопасный город", в Иссык-Кульской области республики система видео- и фотофиксации уже работает в тестовом режиме. В городе Балыкчи ее внедрили быстро, за куда меньшие деньги и без скандалов.

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Реалисты предупреждали: не спешите радоваться. И они, в конце концов, оказались правы. Через несколько дней после заседания правительства, на котором объявили, что определен победитель аукциона по реализации в стране многострадального проекта "Безопасный город", результаты торгов отменили. Оказалось, что другие компании-участники конкурса усомнились в законности вынесенного решения и обратились в межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб, которая и приняла их сторону.

Победителя - российский концерн, известный, в первую очередь, своими военными разработками, - обвинили в отсутствии опыта, необходимого для реализации подобных проектов. "Компания не предоставила соответствующих документальных доказательств, позволяющих определить ее компетентность в сфере автоматического предоставления информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств", - объяснили в комиссии.

В Государственном комитете информационных технологий и связи КР, в свою очередь, не согласились с этим утверждением и подали в Бишкекский межрайонный суд иск о признании неправомерным решение комиссии. "Могу заверить, что российская компания предоставила все необходимые сертификаты, подтверждающие качество оборудования и его соответствие ГОСТам", - заявил заместитель председателя госкомитета Кубаныч Шатемиров.

Первое заседание по рассмотрению иска должно состояться в ноябре 2018-го. В том случае, если требования госструктуры не будут удовлетворены, чиновники наверняка обратятся в вышестоящие судебные инстанции. Это значит, что процесс затянется на несколько месяцев и, соответственно, реализация проекта "Безопасный город" не начнется в запланированный срок - до конца 2018 года.

А если госкомитету не удастся в судах доказать свою правоту, то это будет очередной провал в попытке внедрить систему видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения в столице. В КР это безуспешно пробуют сделать с 2011 года. Так, в 2014-м победителем тендера стала российская же фирма "Стилсофт". Однако руководство МВД отказалось подписывать контракт, сославшись на нарушения, якобы допущенные в ходе конкурса. Через четыре года правительство КР заключило прямое инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei, которая должна была вложить в проект 60 миллионов долларов. Позднее соглашение расторгли под предлогом невыполнения условий китайской стороной.

И вот теперь "Вега".

В то же время на Иссык-Куле...

Между тем в республике есть пример: успешно запустить систему видео- и фотофиксации можно за небольшие деньги и без каких-либо скандалов. Пока в столице выясняют отношения, в Балыкчи, расположенном на северном берегу Иссык-Куля, в конце лета установили 84 видеокамеры для наблюдения за ситуацией в городе. Потратили на это около девяти миллионов сомов, выделенных из фонда развития Иссык-Кульской области. Спокойно провели тендер, определили победителя.

Кроме того, была закуплена спецтехника для фиксации именно нарушений правил дорожного движения. "Одна установка стационарная, находится при въезде в Балыкчи. Вторая - передвигается по городу", - сказал мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов. По его словам, в данный момент система функционирует в тестовом режиме, поэтому пока нарушители получают "письма счастья" не с суммой штрафа, а с предупреждением.

Всего на "Безопасный город" в Балыкчи потратили чуть больше 18 миллионов сомов. Видеокамеры установили на пляжах, на автовокзале, на оживленных перекрестках, возле школы, на рынке и около скважины водоканала, считающейся стратегическим объектом. По данным мэрии, средства, поступающие от уплаты штрафов, будут распределяться следующим образом: 50 процентов - в местный бюджет, 40 - в республиканский, оставшиеся 10 - органам внутренних дел Балыкчи.

Для сравнения: на реализацию проекта "Безопасный город" в Бишкеке заложили 2,5 миллиарда сомов. Камеры в столице должны быть установлены на 38 перекрестках и 52 стационарных рубежах.

Что дальше?

Ответа на этот вопрос нет. По крайней мере, пока. В правительстве признают: система "Безопасный город" нужна. Особенно учитывая тот факт, что она действует в столицах соседних государств. Бишкек в этом отношении отстает, к примеру, от Астаны, за порядком в которой в настоящее время следят более трех тысяч видеокамер, а будут - 10 тысяч.

Как полагают независимые эксперты, выход из тупиковой ситуации может быть только один. Проект должны реализовывать с помощью так называемого ручного управления. Возможно, оптимальным, по мнению республиканского политолога Марса Сариева, будет вариант, когда "Безопасный город" под свой личный контроль возьмет президент КР. "Потому что там, где огромные деньги, сделать как лучше не получается", - объяснил Марс Сариев корреспондентам "РГ".

Юрист Кайрат Осмоналиев уверен, что виной всему - коррупция. "История с "Безопасным городом" длится уже восемь лет и все не закончится. Репутации государства наносится огромный ущерб. Чтобы этого не происходило, нужно привлекать чиновников к уголовной ответственности. Тогда желание наживаться на подобных проектах пропадет", - объяснил он свою точку зрения.

Пока никто из власти на себя ответственность за очередной провал не взял. На недавнем заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты поинтересовались у первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, понес ли наказание кто-нибудь на этот раз. Вице-премьер ответил, что определить виновного не удалось. Между тем, по его словам, отдельные чиновники действительно саботируют "Безопасный город".

Видимо, делают они это так искусно, что поймать их за руку нет никакой возможности.

Кстати



Депутаты парламента Киргизии не стеснялись в выражениях, описывая ситуацию с проектом "Безопасный город".



- Используется одна и та же схема, чтобы его проваливать - подается жалоба и результаты тендера отменяют. Это похоже на преднамеренный саботаж, - полагает парламентарий Наталья Никитенко.



- "Безопасный город" не получается реализовать, потому что в некоторых министерствах сидят "крысы", - говорит ее коллега Искендер Матраимов.



- "Безопасный город" можно запустить за счет крупных инвесторов, например, "Кумтора". Дайте им возможность установить камеры. Так вы решите вопрос с алчными чиновниками, которые мешают проекту. Пусть пять лет они получают платежи, а потом отдадут нам это оборудование, - уверен депутат Зарылбек Рысалиев.