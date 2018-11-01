Прожиточный минимум может вырасти на треть

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в странах СНГ колеблется от 10 долларов в Грузии до 164 долларов в России. Практически во всех бывших советских республиках он если не приравнен, то приближен к прожиточному уровню. Но, по мнению профсоюзов, он все равно ставит людей на грань выживания.

Эта тема обсуждалась на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран - бывших республик СССР.

При повышении минимальной зарплаты во многих странах власти шли на уловки: своевременно не пересматривали структуру и состав потребительской корзины, "замораживали" ее, отметила заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. И Россия - не исключение: МРОТ повышен до прожиточного минимума, а потребительскую корзину, которую должны были пересмотреть к началу 2018 года, оставили прежней до 2021 года.

Сейчас Минтруд России готовит предложения по приближению минимального набора продуктов к рациональным нормам здорового питания. По ним трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного (в действующей потребительской корзине - 126), 73 килограмма мяса (58), 325 килограмма молочных продуктов (290), 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов (соответственно, 114 и 60 килограммов). По оценкам экспертов ВКП, это может сделать потребительскую корзину дороже на 30 процентов. Но это лишь приближение к рациональным нормам здорового питания, добавила она.

В потребительской корзине должно быть круп и мучных изделий меньше, а мяса, рыбы, фруктов и овощей, молочных продуктов - больше. Также нужно конкретизировать непродовольственную часть

Кроме того, сейчас в России и ряде других государств СНГ в потребительской корзине расписана только продовольственная часть, а непродовольственная определяется путем увеличения стоимости минимальной продовольственной корзины на фиксированную долю (процент). Общий недостаток такой методологии - это заложенные в корзины низкие нормы потребления продуктов питания. Плюс - непродовольственная часть устанавливается на основании сложившейся структуры расходов малообеспеченных семей, где основная часть доходов тратится на питание.

При этом в странах расширяется применение платных услуг в образовании и здравоохранении, люди давно платят за интернет, мобильную связь, выросли затраты на ЖКХ, приобретение жилья, услуги транспорта, что увеличивает необходимые расходы людей. Ни в одной из стран региона (кроме Узбекистана) в прожиточном минимуме не предусмотрены затраты на содержание хотя бы одного ребенка. "Разработанные в государствах потребительские корзины сохраняют все признаки "модели выживания", где значительная часть расходов приходится на продукты питания, что характерно для слаборазвитых стран. Такой подход скрывает реальные затраты людей и ведет к занижению основной госгарантии в области оплаты труда", - констатирует Подшибякина.

Профсоюзы предлагают подтягивать МРОТ до уровня минимального потребительского бюджета, как это сделано в Беларуси. А потребкорзины европейских стран включают в себя затраты даже на походы в бары.