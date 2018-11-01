Прожиточный минимум может вырасти на треть

Новости

Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 21:58
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 21:45
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 21:44
В Армении распустили парламент 21:43
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 21:39
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 21:14
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 21:10
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 20:58
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 20:48
Мурманск впервые возглавила женщина 20:47
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 20:15
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 19:00
На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века 18:52
В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги 18:43
Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 21:17
Рубрика: Экономика

Положите в корзину

Прожиточный минимум может вырасти на треть
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в странах СНГ колеблется от 10 долларов в Грузии до 164 долларов в России. Практически во всех бывших советских республиках он если не приравнен, то приближен к прожиточному уровню. Но, по мнению профсоюзов, он все равно ставит людей на грань выживания.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Эта тема обсуждалась на заседании Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран - бывших республик СССР.

При повышении минимальной зарплаты во многих странах власти шли на уловки: своевременно не пересматривали структуру и состав потребительской корзины, "замораживали" ее, отметила заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. И Россия - не исключение: МРОТ повышен до прожиточного минимума, а потребительскую корзину, которую должны были пересмотреть к началу 2018 года, оставили прежней до 2021 года.

Сейчас Минтруд России готовит предложения по приближению минимального набора продуктов к рациональным нормам здорового питания. По ним трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного (в действующей потребительской корзине - 126), 73 килограмма мяса (58), 325 килограмма молочных продуктов (290), 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов (соответственно, 114 и 60 килограммов). По оценкам экспертов ВКП, это может сделать потребительскую корзину дороже на 30 процентов. Но это лишь приближение к рациональным нормам здорового питания, добавила она.

В потребительской корзине должно быть круп и мучных изделий меньше, а мяса, рыбы, фруктов и овощей, молочных продуктов - больше. Также нужно конкретизировать непродовольственную часть

Кроме того, сейчас в России и ряде других государств СНГ в потребительской корзине расписана только продовольственная часть, а непродовольственная определяется путем увеличения стоимости минимальной продовольственной корзины на фиксированную долю (процент). Общий недостаток такой методологии - это заложенные в корзины низкие нормы потребления продуктов питания. Плюс - непродовольственная часть устанавливается на основании сложившейся структуры расходов малообеспеченных семей, где основная часть доходов тратится на питание.

Фото: depositphotos
Цены на курятину резко выросли из-за дефицита мяса

При этом в странах расширяется применение платных услуг в образовании и здравоохранении, люди давно платят за интернет, мобильную связь, выросли затраты на ЖКХ, приобретение жилья, услуги транспорта, что увеличивает необходимые расходы людей. Ни в одной из стран региона (кроме Узбекистана) в прожиточном минимуме не предусмотрены затраты на содержание хотя бы одного ребенка. "Разработанные в государствах потребительские корзины сохраняют все признаки "модели выживания", где значительная часть расходов приходится на продукты питания, что характерно для слаборазвитых стран. Такой подход скрывает реальные затраты людей и ведет к занижению основной госгарантии в области оплаты труда", - констатирует Подшибякина.

Профсоюзы предлагают подтягивать МРОТ до уровня минимального потребительского бюджета, как это сделано в Беларуси. А потребкорзины европейских стран включают в себя затраты даже на походы в бары.

Экономика Товары и цены Правительство Минтруд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер