Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии

Только сплоченное общество может отвечать на серьезные исторические вызовы, добиваться прорывов, противостоять внешнему давлению и отстаивать суверенитет. И голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Об этом заявил президент на заседании юбилейного Всемирного русского народного собора.

Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце в преддверии Дня народного единства. Тема форума - "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России". В зале собрались представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты из-за рубежа.

"Как много изменилось в жизни нашей страны, нашего народа: здесь в Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов, проходит Русский народный собор. Это действительно свидетельство глубинных, коренных изменений нашего общества", - заметил, открывая форум, Владимир Путин.

Созданный под эгидой Русской православной церкви собор уже 25 лет играет значимую роль в жизни России, русского мира, активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности, подчеркнул президент. "Вы никогда не замыкаетесь в узких национальных или каких-либо других рамках и неизменно открыты для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога. Такие традиции взаимопонимания всегда служили укреплению нашей большой семьи - народа России", - заявил он.

"Девиз собора - объединять", - продолжил Путин. "Вы многое делаете для национальной консолидации", - сказал он. "Убежден, только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов, противостоять любому внешнему давлению, отстаивать суверенитет, укреплять наше духовное и историческое родство", - заметил глава государства.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками, - произнес Путин. - Цель - создать разного рода безликие протектораты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах". В том числе и на постсоветском пространстве. "При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь", - добавил он. И такая политика опасна и чревата серьезными последствиями. "Но убежден, жизнь все расставит по своим местам, потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против права, справедливости и просто здравого смысла", - сказал президент.

"Именно сейчас решается, каким будет мир будущего, в предстоящие десятилетия - будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, права сильного, или диалога и взаимного уважения, насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические и нравственные нормы", - заявил глава государства.

"В одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, это определено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием, и наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации: уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил слова русского мыслителя Николая Данилевского: "Ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую точку развития". И понимание такой сложности развития цивилизаций - "фундаментальная основа для многополярного мира, для отстаивания принципов международного права".

"Вес, влияние полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом", - заключил глава государства. И поэтому так важны усилия, призванные объединять людей, консолидировать работу гражданского общества и государства, "то, что наши предки назвали соборным разумом, соборным опытом", считает он.

"Собор шел по пути собирания всех здравых сил нашего общества", - заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Именно отсюда впервые прозвучал призыв не противопоставлять духовную и светскую культуру, а искать точки соприкосновения, напомнил он. "Главная ошибка нового времени - в отказе от традиций", - убежден Предстоятель РПЦ. "Те, кто хотят силой и принуждением заставить народы забыть свое духовное родство, разорвать тысячелетние связи, добьются лишь противоположного эффекта", - предостерег он и напомнил о судьбе гонителей христиан в Римской империи. "Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение", - убежден Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ напомнил, что на Украине власти вмешиваются в самые сокровенные вопросы духовной жизни граждан. Таких попыток в истории было много, но "гонители Церкви ушли в исторические небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность обернулись крахом", - заключил он.

О роли Москвы в создании Российского государства рассказал мэр столицы. "Москва сохраняет и укрепляет свою уникальную роль центра российской государственности", - констатировал он. "Столица должна быть открыта всему новому и, опираясь на прочный фундамент прошлого, уверенно двигаться в будущее", - подчеркнул Сергей Собянин.

С трибуны зачитали приветствие председателя Совета Федерации. "Наша сила - в единстве народа, в идее солидарного общества", - заявила Валентина Матвиенко. Только вместе, обращаясь к урокам прошлого, можно решить самые сложные задачи, считает она.

Глава РАН Александр Сергеев сообщил, что в мире идет "охота за интеллектом" и рассказал об интернационализации науки. Объединившись, можно успешно решать задачи, строить мега-установки, пояснил он. Россия многое потеряла в 90-е с отъездом ученых за границу, нужны "проекты-магниты" и политика научной дипломатии, считает академик. В планах РАН - организовать сеть представительств за рубежом.