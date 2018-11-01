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01.11.2018 17:01
Рубрика: Власть

Путин поручил утвердить госпрограмму развития села

Текст: Кира Латухина
Производители сельхозтехники будут получать внушительные субсидии в течение пяти лет. А кабмин подготовит госпрограмму по развитию сельских территорий и подумает, как привлечь в деревни ветеринаров. Об этом говорится в перечне поручений, который президент подписал по итогам поездки в Ставропольский край. Документ опубликован на сайте Кремля.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глава государства поручил правительству к лету разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий. А с 2019 года выделять средства из федерального бюджета на субсидирование производителей сельхозтехники в размере не менее 8 млрд. рублей ежегодно в течение пяти лет. До 29 декабря предстоит внести поправки в налоговое законодательство, чтобы предоставить аграриям право на применение вычета по НДС в случае приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных субсидий.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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В 2019-2021 годах кабмин должен также предусмотреть дополнительные ассигнования на компенсацию потерь в доходах РЖД, возникающих в результате льготных тарифов на перевозку зерна. При этом ФАС поручено провести мониторинг цен на грузовые вагоны и услуги по их предоставлению для перевозки грузов железнодорожным транспортом в целях недопущения необоснованного роста цен.

Еще президент поручил представить предложения о разработке в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы подпрограмм по развитию генетического потенциала крупного рогатого скота, селекции и семеноводства масличных, овощных культур. А также предложения об определении механизмов снижения стоимости электроэнергии для аграриев и об установлении ставки НДС в размере 10 процентов в отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции.

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Кроме того, глава государства указал подготовить предложения об организации серийного производства в России спецтехники для садоводства, питомниководства, виноградарства, льноводства с учетом анализа потенциального спроса и об оказании господдержки сельхозпроизводителям, которые строят и модернизируют саженцехранилища.

Правительство должно обеспечить синхронизацию ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для перевалки продукции АПК, с планами по экспорту такой продукции. И наконец, совместно с региональными властями кабмину предстоит принять системные меры по привлечению ветеринаров на село, обратив внимание на опыт программы "Земский доктор".

Власть Работа власти Госуправление Президент Господдержка АПК
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