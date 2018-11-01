Путин рассказал немецким предпринимателям об экономических успехах

Россия сделает все возможное, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с ведущими немецкими бизнесменами. В Кремль также пригласили глав министерств и ведомств, руководителей национальных компаний.

ФРГ - один из крупнейших экономических партнеров России, отметил Владимир Путин. В 2017 году товарооборот вырос на 23 процентов и достиг 50 млрд долларов. В январе-августе этого года увеличился еще на 24 процентов. Немецкие капиталовложения превышают 20 млрд долларов, российские составляют 9 млрд.

В нашей стране около пяти тысяч предприятий с германским капиталом. Десятилетия наши страны сотрудничают в сфере энергетики: российские поставки в Германию покрывают около трети потребностей в газе и нефти, реализованы знаковые проекты: "Газ в обмен на трубы", "Северный поток". "А сейчас полным ходом идет прокладка трубопроводной системы "Северный поток -2", - заметил президент.

"Мы высоко ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, ваш прагматизм и конструктивный настрой и надеемся, что деловые связи между нашими странами будут и далее поступательно развиваться даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике", - заявил глава государства.

Торговые и инвестиционные обмены надежно скрепляют отношения между Россией и ФРГ.

"Будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру, делать все необходимое, чтобы иностранные инвесторы, в том числе и немецкие, чувствовали себя у нас в стране максимально комфортно", - заверил Путин. "Зарубежным предпринимателям оказывается содействие по линии Российского фонда прямых инвестицией, предоставляется доступ к большинству мер государственной поддержки, что, откровенно говоря, делается далеко не во всех странах, при условии локализации производственных мощностей на территории России", - напомнил президент.

Во многих регионах созданы особые экономические зоны и территории опережающего развития с льготами для инвесторов. Президент рассказал об успехах отечественной экономики, которая сейчас на подъеме. В январе-сентябре рост промышленного производства составил 3 процентов, в том числе обрабатывающей отрасли - 3,3 процента, объем выпуска сельхозпродукции за пять лет увеличился более чем на 20 процентов, экспорт продовольствия и сельхозсырья по итогам прошлого года прибавил 21 процент, превысив 20 млрд долларов, а в январе-июле этого года вырос еще на треть. Объем экспорта сельхозпродукции в денежном выражении превысил экспорт военной продукции, сравнил глава государства. Россия - крупнейший поставщик пшеницы. На рекордно низком уровне безработица - 4,5 процента, инфляция в этом году не превышает 3,5 процента, сохраняется устойчивость финансового рынка. Иностранные инвесторы работают без ограничений на движение денежных средств и капиталов, подчеркнул Путин.

"Если иметь в виду еще и достаточно низкий уровень внешнего долга и растущие золотовалютные резервы ЦБ и резервы правительства, то все это вместе создает очень устойчивую макроэкономическую ситуацию", - подытожил он.

Вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2 процента, растет грузооборот на 3 проц, розничная торговля - на 2,7 проц, что говорит о расширении внутреннего спроса, также заметил президент. Запущена программа "Цифровая экономика", в рамках которой планируется увеличить производительность труда на 30 процентов к 2024 году, сообщил глава государства, назвав эту цель "очень амбициозной".

"Но нужно ставить именно такие цели, если мы хотим хоть чего-нибудь добиваться", - убежден он.

Например, инновационный сектор экономики должен создавать более 10 процентов ВВП. Все эти цифры - не просто сухая статистика, а свидетельство устойчивости ключевых макроэкономических показателей и улучшения делового климата в России, констатировал президент, отметив улучшение позиций в рейтинге Doing Business - все это позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно.

Путин заявил о готовности рассмотреть предложения по активизации сотрудничества и понять, что пока затрудняет ведение бизнеса в России и какая нужна дополнительная поддержка со стороны государства. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что "несмотря на все кризисы и конфликты, бизнес оказался самым сильным связующим звеном между Россией и Германией, Россией и ЕС". И напомнил слова министра экономики ФРГ о перспективе создания совместного европейского пространства благосостояния.

Повышение экономического роста в Европе и Евразии - общая цель, считает Бюхеле. Он призвал больше говорить о совместных стандартах сертификации и облегчении таможенных и визовых барьеров: "Это было бы первым шагом на долгом пути к созданию совместного экономического пространства Евросоюза и Евразийского экономического союза". "Китай сейчас во всех сферах становится глобальным конкурентом для нас; США концентрируются со своей стороны на стратегию "Америка прежде всего", - продолжил докладчик, призвав вместе работать над решениями, которые обеспечат Европе достойное место в конкуренции за глобальные рынки.

"Взаимные экономические санкции, к сожалению, не претерпели каких-то изменений, в частности американские санкции", - также заметил Бюхеле. "Мы должны рассчитывать на их дальнейшее ужесточение. Мы глубоко встревожены тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечетко, так что для отдельных предприятий очень сложно понять, будут ли они их касаться или нет", - добавил он. "Мы надеемся, что здесь мы сможем найти решение, как с ними справиться", - подчеркнул докладчик.

Также немецкий бизнес рассчитывает, что проект "Северный поток-2" будет реализован в полном объеме и в срокам.

"Нам необходим дополнительный природный газ не только через "Северный поток", но также который доставляется через Украину", - заметил при этом Бюхеле.