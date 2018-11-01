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01.11.2018 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Биотехнологии помогут ученым России создать продукты питания будущего

Текст: Алексей Иванов (Москва)
Инновационные биотехнологии создания специализированной пищевой продукции стали одной из ключевых тем завершившегося 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов. На помощь ученым в разработке еды будущего приходят микробы и грибки, и на форуме эксперты рассказали о последних новинках в этой сфере.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Под специализированной пищей в данном случае понимается та, что разрабатывается для отдельных категорий граждан, исходя из потребностей их организма. Это и пациенты больниц, и спортсмены, и военнослужащие, и много кто еще. То есть речь снова так или иначе идет о персонализированном подходе, необходимость перехода к которому обсуждается чуть ли не на каждой секции конгресса - тема назрела.

Фото: depositphotos.com
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Как отметила завотделом Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) академик РАН Любовь Римарева, на сегодня Россия отстает от других развитых стран в плане реализации современных биотехнологий в при производстве продуктов питания. При этом научный потенциал в стране имеется, но в силу ряда причин слабо востребован нашей промышленностью.

- На современном этапе проблема обеспечения пищевых потребностей населения может быть решена на основе новых методов производства продуктов питания с привлечением биомассы микроорганизмов, - пояснила ученый. - Они, в частности дрожжи, содержат полноценный белок, аминокислотный код которого соответствует, а во многом и превосходит нормативы ВОЗ. Есть там и ценные полисахариды, витамины, что показывает перспективность использования такой биомассы в качестве субстракта для получения пищевых и биологически активных ингредиентов.

По словам Любови Римаревой, благодаря ряду химических реакций с грибной биомассой отечественным биологам удалось добиться молекулярной активации, ответственной за выработку инсулина. А это указывает на возможность производства специализированных продуктов для инсулинозависимых.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Результаты испытаний на микробной биомассе показали, что ее применение в пище оказывает положительное влияние на организмы мышей, птиц, пчел, повышает их жизнеспособность и продуктивность. К примеру, масса тела мышей выросла в 1,3 раза, двигательная активность - в 1,5. В птицеводстве выросла яйценоскость кур и содержание биологически активных добавок в яйцах. Проведенное в НИИ пресноводного рыбного хозяйства испытание нового корма привело к увеличению интенсивности роста мальков, их масса увеличилась на 20 процентов.

Вместе с тем необходимо совершенствование контроля за пищевой продукцией, получаемой при помощи микробного синтеза, заявила ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Ольга Багрянцева.

Она напомнила, что микроорганизмы использовали в пищевой "промышленности" еще до нашей эры: египтяне готовили с их помощью вино, пиво, сыр и хлеб. В 1982 году при помощи генно-модифицированного штамма микроорганизма была впервые получена альфа-амилаза (фермент, расщепляющий сложные углеводы), после этого продукты на основе микробного синтеза стали все активнее распространятся, на Западе разрешили использовать их при изготовлении пищи.

Однако даже если активное вещество, полученное в процессе микробного синтеза, прошло все тесты на безопасность, проверяться должны и конечные продукты питания, а это сегодня происходит далеко не всегда. Дело в том, что при создании конечного продукты возможна дальнейшая мутация микроорганизма, появление новых фенотипов, и предсказать результат этого процесса довольно сложно.

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