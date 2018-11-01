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01.11.2018 14:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Битва самурая с похитителем воды заворожила воронежцев

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Остросюжетный спектакль "Японская сказка. Меч самурая" стал одним из самых зрелищных событий IV международного фестиваля "Маршак", который проходит в Воронеже с 27 октября по 4 ноября. Московский "Театриум на Серпуховке" в доступной форме познакомил юных зрителей с культурой Страны восходящего солнца.

Трудолюбие, уважение к старшим, строгое следование традиции, самоотверженность - японские легенды воспевают иные качества, чем русские сказки, и в чистом виде могли бы показаться публике скучноватыми. Но в постановке Терезы Дуровой церемонные восточные крестьяне и воины легко шутят, неистово бьются на катанах, поют и танцуют. Музыканты мини-оркестра, который всегда сопровождает в "Театриуме" спектакли большой формы, играют на сямисэне и сякухати, а подземный божок-похититель воды выкрикивает заклинания на чистом японском. 

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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История о том, как злой дух похитил у людей воду, а смелая девушка, переодетая самураем, вместе с ловким случайным прохожим разгромили его войско, временами теряет связность. Однако многочисленные спецэффекты, яркие костюмы и динамичная смена сцен так захватывают детвору, что выяснять мелкие подробности становится некогда и незачем.

"Картинки" из спектакля крепко врезались в память воронежским зрителям. Ну а те, кто не попал на "Японскую сказку" в Воронеже, могут насладиться фоторепортажем "РГ".

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК Россия. Это надо видеть
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