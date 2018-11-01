Битва самурая с похитителем воды заворожила воронежцев

Трудолюбие, уважение к старшим, строгое следование традиции, самоотверженность - японские легенды воспевают иные качества, чем русские сказки, и в чистом виде могли бы показаться публике скучноватыми. Но в постановке Терезы Дуровой церемонные восточные крестьяне и воины легко шутят, неистово бьются на катанах, поют и танцуют. Музыканты мини-оркестра, который всегда сопровождает в "Театриуме" спектакли большой формы, играют на сямисэне и сякухати, а подземный божок-похититель воды выкрикивает заклинания на чистом японском.
История о том, как злой дух похитил у людей воду, а смелая девушка, переодетая самураем, вместе с ловким случайным прохожим разгромили его войско, временами теряет связность. Однако многочисленные спецэффекты, яркие костюмы и динамичная смена сцен так захватывают детвору, что выяснять мелкие подробности становится некогда и незачем.
"Картинки" из спектакля крепко врезались в память воронежским зрителям. Ну а те, кто не попал на "Японскую сказку" в Воронеже, могут насладиться фоторепортажем "РГ".