Пять лет лишения свободы получил бывший офицер полиции Евгений Иванов за то, что сильно избил при задержании подозреваемого. Такой суровый приговор вынес горсуд Серпухова.

В процессе судебного разбирательства были проверены все обстоятельства дела. Инцидент произошел 19 января 2016 года. Старший лейтенант полиции Евгений Иванов вместе с напарником отправился в "скрытый патруль" - ловить людей, причастных к незаконному обороту наркотиков. Полицейские вышли в рейд в гражданской одежде. В какой-то момент увидели мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет. Остановили его, представились, попросили документы. Прохожий неожиданно набросился на Иванова и сшиб его с ног двумя сильными ударами.

Иванов упал на асфальт, а напарник бросился ему на помощь. Но и того настиг точный удар в голову. Иванов смог подняться и стал преследовать убегавшего человека. И догнал драчуна, причем нанес ему несколько сильных ударов. Затем заковал в наручники и препроводил в участок. И задержанного, и полицейского с травмами поместили в больницу. Даже в одну палату.

Задержанный оказался непричастным к криминалу. Решили не возбуждать против него уголовное дело. А Иванова уволили из полиции и возбудили дело.