Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября под девизом "Искусство объединяет". Акция, которая пройдет во всех регионах России, приурочена ко Дню народного единства. Художественные галереи, музеи, театры будут работать в этот день до часа ночи.

"Ночь искусств" в этом году пройдет в День народного единства под лозунгом "Искусство объединяет". Фото: РИА Новости

Гости Российской государственной библиотеки смогут увидеть выставку "Книги старого дома", проходящую в уникальном музейном пространстве библиотеки - Ивановском зале. Там представлена дореволюционная детская книга и периодика из собрания РГБ, а также произведения живописи из коллекции Новгородского музея-заповедника.

На мастер-классе в РГБ участники создадут подвижные куклы по рисункам из старинных книг.

В этом году четыре московских вокзала статут концертными площадками. На Киевском вокзале пройдет хоровой перфоманс "Русские проводы" по мотивам "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева.

Всероссийский музей декоративного искусства предлагает гостям погрузиться в непривычную для стен этого музея атмосферу русского кинематографа начала XX века. Весь вечер будет работать "костюмерная" - винтажная зона. Любой желающий сможет сделать портрет с украшениями и аксессуарами в ретростиле 20-х.

В музее Маяковского можно будет увидеть короткометражный фильм о поездке и выступлениях поэта в США, его встрече с Элли Джонс и рождении дочери Патриции Томпсон.

В Санкт-Петербурге в Театре им. Ленсовета будут показаны два спектакля: на камерной сцене - "Театр мне, что ли, к черту послать?" и на основной сцене - "Кабаре Брехт". Спектакль Элеоноры Лукахиной "Театр мне что ли к черту послать?" составлен из трогательных и иногда смешных писем знаменитых супругов, вынужденных быть на расстоянии, и из монологов героев чеховских пьес. В новом спектакле "Кабаре Брехт" молодые артисты расскажут о гениальном немецком режиссере и драматурге, о его мучительном поиске себя в этом мире.

Музей Мирового океана в Калининграде подготовил эксклюзивные экскурсионные маршруты, во время которых гости смогут познакомиться с обитателями подводного мира, совершить виртуальное погружение в морскую пучину и побывать внутри легендарного глубоководного аппарата "Мир".

Сахалинский театр кукол представит постановку "Ромео и Джульетта".

В Белгородской научной библиотеке актеры молодежного театра "Спичка" покажут спектакль "Простить себя" по биографии и произведениям Анны Ахматовой, а фотограф Павел Титович расскажет о технике амбротипии и фотоаппаратах прошлого века.

В Тамбовской области насыщенную программу для посетителей готовит музейный комплекс "Усадьба Асеевых". Вечер откроет концерт, в программе - шедевры симфонической музыки в переложении для фортепиано. В 22.00 начнется экскурсия, посвященная обитателям усадьбы. В музее-усадьбе Рахманинова "Ивановка" в "Ночь искусств" можно будет посетить новые экспозиции, выставки, программы для детей, концерты и экскурсии. Завершится "Ночь искусств" фейерверком.

В Севастополе покажут иммерсивный спектакль "Достоевский.Экспедиция", который позволит зрителям стать участниками действа

В Большом зале Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури состоится показ спектакля "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузели Яхиной.

На Кубани в программе Всероссийской акции "Ночь искусств" - концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов Николая Миронова и солистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии.

В Нижнем Тагиле 4 ноября пройдет мастер-класс Светланы Загс "Ораторское искусство: "крючки и закавычки", литературные программы "Сказочники" и "Мастерская живой природы - бионика" в Музее природы, игра-аукцион "Мифы и легенды города N".

Севастопольский академический театр им. А. В. Луначарского откроет " Ночь искусств" вернисажем, а после покажут иммерсивный спектакль "Достоевский. Экспедиция", который позволит зрителям стать участниками театрального действа.

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