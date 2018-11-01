Губернатор Алексей Островский посетил Гагаринский район

В рамках рабочего визита в муниципалитет губернатор Алексей Островский оценил потенциал сельскохозяйственного сектора Гагаринского района, посетив ряд динамично развивающихся предприятий отрасли, а также обсудил с их руководством перспективы дальнейшего развития.

Свой рабочий визит глава региона начал с посещения фермерского хозяйства "Добрыня", которое специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС) молочных пород, а также выращивании сельскохозяйственных культур (заготовка кормов). Цель визита - оценить, насколько собственника бизнеса устраивает помощь региональной власти, взаимодействие с профильными департаментами, администрацией Гагаринского района.

Фото: Администрация Смоленской области

"Меры господдержки помогают нашему предприятию активно развиваться, мы нацелены на реализацию новых инвестпроектов", - отметил учредитель предприятия Дмитрий Топычканов. Тем не менее, по его словам, остается ряд проблемных моментов, требующих содействия со стороны Губернатора. В частности, речь идет о подведении к ферме инженерных коммуникаций. Помимо этого, предприятие испытывает определенные сложности с получением ряда лицензий - на строительство новых объектов, а также добычу подземных вод. "Прошу вас по итогам нашей сегодняшней встречи подготовить письмо в мой адрес с изложением перечня проблем, которые мы обсудили, - заявил Алексей Островский".

Фото: Администрация Смоленской области

В этот же день глава региона побывал в деревне Столбово, где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству фермы для содержания высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления.

Фото: Администрация Смоленской области

В рамках обсуждения мер поддержки, предоставляемых сельскохозяйственным предприятиям, Алексей Островский заметил, что субъекты малого и среднего предпринимательства в наибольшей степени нуждаются в содействии со стороны региональных властей: "Таким хозяйствам необходимо помогать в первую очередь, потому как крупные агропромышленные предприятия могут рассчитывать на значительную финансовую поддержку ведущих финансово-кредитных организаций. А здесь люди могут надеяться только на свои руки и на свои силы".