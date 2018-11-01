Юные воронежцы увидели летающего пингвина

Кукольный спектакль о дружбе пингвина-домоседа и мышонка-авантюриста без слов поняли маленькие зрители фестиваля "Маршак" в Воронеже. Постановку "С тех пор… пингвины летают" привезла французская компания Samoloet, созданная двумя русскими эмигрантками.

Один - толстый и неуклюжий, другой - маленький и ловкий. Один боится даже нос высунуть за дверь - другой катается на скейте и парит на монгольфьере. Один мечтает, другой делает. Герои спектакля кажутся абсолютными противоположностями, но умеют дружить по-настоящему и преодолевать себя. Когда мышонок разбился, упав с воздушного шара, пингвин собрался с духом и полетел на помощь, как горный орел. А потом своей любовью воскресил приятеля и на радостях даже промчал его по небу на "аэросанях".

Лиричную и жизнеутверждающую историю поставила Анна Иванова-Брашинская - известный театровед, кандидат наук, успешно совместившая теорию с практикой. Она возглавляла отделение театра кукол в академии искусств в Турку, живет в Финляндии, ставит спектакли в России и за рубежом.

Куклы и реквизит смастерила из лоскутков и дощечек художница Саша Полякова - и сама же оживила их на сцене. Нипочем не скажешь, что до этого спектакля у нее не было актерского опыта. Саша книжный иллюстратор, с конца 1990-х живет во Франции, воспитывает четырех детей и через ассоциацию "Самокат" организует творческие лагеря для русскоязычной детворы со всей Европы. Работать для театра она начинала как художник по куклам.

- Мы думали, что найдем актера и будем сочинять спектакли вместе с ним. Но очень быстро отказались от этой идеи по причинам не только административным и финансовым, но и творческим, - пояснила Анна Иванова-Брашинская. - Саша делала куклу и показывала, как с ней работать, а профессиональный актер возражал, что ничего не получается. Ее куклы псевдопростые, на самом деле в каждой скрыта сложная авторская механика, и проволочки с пружинками могут действовать там не так, как обычно. Все эти приспособления подбираются конкретно под персонажа. В общем, Саша попробовала водить кукол сама, и появился наш дебютный спектакль "С тех пор… пингвины летают". После него мы зарегистрировали компанию Samoloet ("самолет" для нас - тот, кто летает сам). Сейчас готовим уже третью постановку.

Пингвин и мышонок побывали во многих западных странах. Познакомились с маленькими итальянцами и финнами, испанцами и немцами, чехами и австрийцами.

- Особых отличий в реакции зала нет. Допустим, на показе в Воронеже никто из зрителей не хватал руками монгольфьер, который пролетал над передними рядами. Но от чего это зависело - от того, что дети воронежские, или от того, что просто никто первый не начал?.. Всегда интересно слушать комментарии к сцене, где мышонок умирает. Сегодня до меня донеслось чье-то "опаньки!", а бывало, что малыши говорили: "А он что, больше не вернется?!" - рассказала Саша Полякова. - Дети постарше часто норовят помочь, когда у героев падает шарик или шляпа. У нас так задумано, но ребята думают, что вещи надо обязательно поднять и положить в домик.

По мнению Анны, многое зависит от взрослых: кто-то очень внимательно смотрит на сцену вместе с ребенком и, когда нужно, тихо делает пояснения, а кто-то, сам того не понимая, мешает и своему чаду, и соседям. В любой стране находятся и учителя, которые "воспитывают" класс перед культпоходом (и это нормально - обсудить правила поведения или произведение, по которому поставлен спектакль), и те, кто громко "цыкает" на ребят, уже сидя в зале.

- Однажды в Польше мы играли этот спектакль днем под открытым небом. Гляжу: одна мама своему ребенку-школьнику, увлеченному действием, сует перекус, тот механически жует… А другая сидит с годовалым младенцем и ему на ушко что-то проговаривает. Малыш спокоен, они так общаются, это хороший совместный опыт. В Чехии как-то раз привели к нам целые ясли, и воспитательница после спектакля начала строго спрашивать: "Ну-ка, что ты понял?" - не давая детям прийти в себя, - отметила режиссер. - Я очень люблю гул в зале. Так и актеру легче, он сразу слышит, когда дети спектакль обсуждают, а когда ноют: "Ма-ам, пойдем отсюдова!" Если смешно - смейтесь! Если надо поделиться впечатлением - делитесь!

IV театральный фестиваль "Маршак" продлится в Воронеже до 4 ноября. Расписание спектаклей и дополнительных мероприятий - на официальном сайте.