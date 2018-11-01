Кадастровая стоимость жилья снизилась в Москве

Кадастровая стоимость жилья в Москве в 2018 году снизилась. Это произошло во многом благодаря новому подходу к системе оценки, который учитывает данные по реальным сделкам купли-продажи. На кадастровую стоимость стали влиять расположение на первом этаже, решения комиссий и судов по оспариванию предыдущих результатов кадастровой оценки и другие факторы. Об этом рассказал замруководителя департамента городского имущества Москвы Кирилл Пуртов.

По его мнению, такой подход позволит сократить число ошибок при оценке и сделает проще их устранение. По оценке исполняющего обязанности гендиректора Центра имущественных платежей и жилищного страхования Дмитрия Ковалева, кадастровая оценка жилья в среднем в этом году снизилась на 10% - до 148 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Новости.

С предварительным отчетом о кадастровой стоимости все желающие могут познакомиться на официальных сайтах Росреестра и ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования". При несогласии с оценкой недвижимости свои замечания можно отправить до 6 ноября.