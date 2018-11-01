Клад времен Первой мировой войны нашли напротив Кремля

Клад из 135 монет обнаружили археологи во время наблюдения за благоустройством Софийской набережной напротив Кремля. Как сообщил официальный портал правительства и мэра столицы, владелец, скорее всего, припрятал деньги до лучших времен в годы Первой мировой войны.

В основном клад состоит из мелких медных монет, общая сумма - 2 рубля 36 копеек. Это пять окладов московского рабочего в ту пору. Тогда люди старались сохранить металл, потому что бумажные деньги обесценивались. Эксперты полагают, что монеты хранились в одном из особняков и лежали в кошельке. Впоследствии дом снесли, а кошелек истлел.

Найденные монеты отправили на исследование и реставрацию. После этого их передадут в музей.