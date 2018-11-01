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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конгресс диетологов выступил с рядом инициатив в области здоровья нации

Текст: Ирина Белова (Москва)
Организаторы 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов с международным участием подвели итоги насыщенной программы мероприятий, а также приняли финальную резолюцию.
Фото: Илья Сергеев/РГ Фото: Илья Сергеев/РГ
Фото: Илья Сергеев/РГ

- Три дня мы работали при большом представительском сообществе, - отметил директор "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк. - В работе конгресса приняли участие 2,5 тысячи человек более чем из 60 субъектов России и 12 стран дальнего и ближнего зарубежья - Армении, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Сингапура, США, Франции, Швейцарии и Японии. Мероприятие прошло при поддержке Правительства РФ, Минздрава России, Роспотребнадзора и многих других ключевых ведомств.

Фото: depositphotos.com
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В рамках конгресса состоялся второй съезд общероссийской общественной организации Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, на котором были приняты организационные решения, в том числе о создании попечительского совета и совета молодых специалистов союза, а также рабочей группы по совершенствованию законодательной базы по регулированию обращения специализированных пищевых продуктов, витаминно-минеральных комплексов и биологически активных добавок к пище.

Вице-президентом союза нутрициологов избран Дмитрий Никитюк.

По мнению научного руководителя "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктора Тутельяна, Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии имеет большие возможности как общественная организация, часть научно-медицинской общественности. Однако на данном этапе ученый оценил ее работу на "удовлетворительно".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Нас мало слышно в регионах, - отметил он. - Нам надо проводить конференции, чтобы идеология, утвержденная в Москве, реализовывалась по всей России.

Как заявил председатель совета директоров группы компаний "Биотэк", член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Борис Шпигель, самое главное - чтобы врачи занимались не только лечением пациентов, но и профилактикой заболеваний.

- Главный уролог Москвы мне как-то сказал, что если пациент при хроническим простатите будет принимать правильный состав витаминно-минерального комплекса, основанный на различных травах, то проблему можно решить и без лекарственных средств, - отметил Борис Шпигель.

В результате Конгресс принял следующие решения:

- Поручить "ФИЦ питания и биотехнологии" и Российскому союзу нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии продолжить и завершить в 2019 году создание национальных и региональных стандартов физического развития детского и взрослого населения России.

- К 2019 году доработать и представить на утверждение в Минздрав РФ и Роспотребнадзор новые формы физиологических потребностей в энергии, пищевых и биологически активных веществах для различных групп населения.

- Продолжить активную кооперацию участников для реализации комплексного плана научных исследований "Приоритетные научные исследования в области питания населения", в частности, в рамках подпрограммы "Возрождение технологий и производства пищевых ингредиентов и витаминов".

- Обратиться в Роспотребнадзор и Минздрав России с предложением усилить контроль за исполнением нормативных актов по обогащению питания больных в российских медицинских учреждениях витаминами и минеральными веществами.

- Рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ и Минздраву России усилить работу по подготовке специалистов в сфере нутрициологии, разработав образовательный стандарт по профилю "Нутрициология".

На закрытии конгресса резолюция была принята единогласно.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов
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